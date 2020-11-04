Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2007 года (22,4%). И это еще Ryzen 5000 не вышли
Очередной квартал принес очередную значимую победу AMD над ее извечным соперником Intel: на рынке x86-совместимых процессоров доля чипмейкера достигла максимума с 2007 года — 22,4%, о чем говорится в свежем отчете аналитической компании Mercury Research.
За год AMD нарастила свою долю на рынке x86-совместимых процессоров на целых 6,3%. Если рассматривать отдельные сегменты рынка, то в настольном AMD «откусила» у Intel 2,1% — благодаря весьма успешным 7-нм CPU Ryzen 3000 на микроархитектуре Zen 2 и ускоренных вариантов Ryzen 3000XT, которыми компания ответила на и без того не очень убедительные 14-нм CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). Уже завтра стартуют продажи первых процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, которые, судя по первым тестам, не оставляют никаких шансов синими «визави», так что в настольном сегменте доля AMD продолжит расти и дальше. Процессоры Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) выйдут только в первом квартале 2021 года и пока неясно, насколько сильными соперниками они окажутся, учитывая устаревший техпроцесс 14 нм.
В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 20,2%, что является новым абсолютным рекордом для компании. За последний год AMD отвоевала у Intel 5,5% этого рынка. В этом компании помогли гибридные процессоры Ryzen 3000 (Picasso) и их сменщики Ryzen 4000 (Renoir). В то же время Core 11-го поколения (Tiger Lake) получились весьма неплохими, а в начале 2021 года должны подоспеть высокопроизводительные 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) c 24 МБ кэша L3 для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. С другой стороны, AMD уже готовится ответить семейством Ryzen 5000 (Cezanne), которые вслед за настольными собратьями перейдут на архитектуру Zen 3 (в то же время они продолжат использовать графику GCN).
В серверном сегменте доля AMD достигла 6,6% — за год компания выиграла у Intel 2,3% рынка. В обозримом будущем AMD выпустит серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) с архитектурой Zen 3, которые должны помочь компании достичь еще более выдающихся результатов.
Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже:
|Доля
AMD
|III кв.
2016
|IV кв.
2016
|I кв.
2017
|II кв.
2017
|III кв.
2017
|IV кв.
2017
|I кв.
2018
|II кв.
2018
|III кв.
2018
|IV кв.
2018
|I кв.
2019
|II кв.
2019
|III кв.
2019
|IV кв.
2019
|I кв.
2020
|II кв.
2020
|III кв.
2020
|настольный
|9,1%
|9,9%
|11,4%
|11,1%
|10,9%
|12%
|12,2%
|12,3%
|13%
|15,8%
|17,1%
|17,1%
|18%
|18,3%
|18,6%
|19,2%
|20,1%
|мобильный
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8,8%
|10,9%
|12,1%
|13,1%
|14,1%
|14,7%
|16,2%
|17,1%
|19,9%
|20,2%
|серверный
|—
|—
|—
|—
|—
|0,8%
|—
|1,4%
|1,6%
|3,2%
|2,9%
|3,4%
|4,3%
|4,5%
|5,1%
|5,8%
|6,6%