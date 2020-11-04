Доля AMD на рынке x86-совместимых процессоров достигла максимума с 2007 года (22,4%). И это еще Ryzen 5000 не вышли





Очередной квартал принес очередную значимую победу AMD над ее извечным соперником Intel: на рынке x86-совместимых процессоров доля чипмейкера достигла максимума с 2007 года — 22,4%, о чем говорится в свежем отчете аналитической компании Mercury Research.

За год AMD нарастила свою долю на рынке x86-совместимых процессоров на целых 6,3%. Если рассматривать отдельные сегменты рынка, то в настольном AMD «откусила» у Intel 2,1% — благодаря весьма успешным 7-нм CPU Ryzen 3000 на микроархитектуре Zen 2 и ускоренных вариантов Ryzen 3000XT, которыми компания ответила на и без того не очень убедительные 14-нм CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-S). Уже завтра стартуют продажи первых процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, которые, судя по первым тестам, не оставляют никаких шансов синими «визави», так что в настольном сегменте доля AMD продолжит расти и дальше. Процессоры Core 11-го поколения (Rocket Lake-S) выйдут только в первом квартале 2021 года и пока неясно, насколько сильными соперниками они окажутся, учитывая устаревший техпроцесс 14 нм.

В мобильном сегменте AMD сейчас занимает 20,2%, что является новым абсолютным рекордом для компании. За последний год AMD отвоевала у Intel 5,5% этого рынка. В этом компании помогли гибридные процессоры Ryzen 3000 (Picasso) и их сменщики Ryzen 4000 (Renoir). В то же время Core 11-го поколения (Tiger Lake) получились весьма неплохими, а в начале 2021 года должны подоспеть высокопроизводительные 8-ядерные процессоры Core 11-го поколения (Tiger Lake-H) c 24 МБ кэша L3 для игровых ноутбуков и мобильных рабочих станций. С другой стороны, AMD уже готовится ответить семейством Ryzen 5000 (Cezanne), которые вслед за настольными собратьями перейдут на архитектуру Zen 3 (в то же время они продолжат использовать графику GCN).

В серверном сегменте доля AMD достигла 6,6% — за год компания выиграла у Intel 2,3% рынка. В обозримом будущем AMD выпустит серверные чипы EPYC 3-го поколения (Milan) с архитектурой Zen 3, которые должны помочь компании достичь еще более выдающихся результатов.

Подробные данные о долях AMD в настольном, мобильном и серверном сегментах рынка x86-совместимых процессоров в третьем квартале 2020 года и предыдущие периоды наведены в таблице ниже: