Intel преждевременно раскрыла детали о Thunderbolt 5 — скорость 80 Гбит/с и модуляция PAM-3





Посещения руководителями компаний различных исследовательских подразделений часто освещается в социальных сетях. Иногда такие публикации могут содержать информацию, которая не предназначена для посторонних глаз. Так произошло с Intel, когда исполнительный вице-президент и генеральный директор Intel Client Computing Group Грегори Брайант посетил исследовательскиё центр компании в Израиле.

Первоначальная публикация содержала 4 фотографии, в том числе с важной информацией по одному из разрабатываемых проектов. Когда оплошность обнаружили, эту публикацию удалили, а вместо неё появилась новая публикация уже с тремя нейтральными снимками. На удалённой фотографии была представлена ​​новая информация о технологии Thunderbolt следующего поколения.

На удалённой фотографии был виден плакат на стене, демонстрирующий «Технологию 80G PHY». Это означает, что Intel работает на физическом уровне (PHY) для соединений со скоростью 80 Гбит/с. Это вдвое больше, чем у стандарта Thunderbolt 4, который обеспечивает скорость 40 Гбит/с.

Вторая строка подтверждает, что «USB 80G предназначен для поддержки существующей экосистемы USB-C». Таким образом, Intel стремится сохранить разъём USB-C, но удвоить эффективную пропускную способность.

Третья строка представляет интерес с технической точки зрения. «PHY будет основан на новой технологии модуляции PAM-3». Речь идет о том, как передаются биты 0 и 1. Амплитудно-импульсная модуляция PAM-4 позволяет передавать по 2 бита, а цифра 4 является разграничением того, сколько различных вариантов могут быть видны (00, 01, 10 , 11). Таким образом, PAM-4 на той же частоте имеет в 2 раза большую полосу пропускания, чем соединение NRZ. Но технология PAM-3 позволяет передавать данные вида -1, 0 или +1. Система фактически объединяет две передачи PAM-3 в 3-битный сигнал данных, например 000 — это -1, за которым следует -1. Следующая таблица более наглядно демонстрирует передачу битов.

В результате, если сравнивать кодирование NRZ, PAM-3 и PAM-4, то можно видеть, что скорость передачи данных PAM-3 находится посередине между NRZ и PAM-4. Причина, по которой в этом случае используется PAM-3, состоит в том, чтобы достичь этой более высокой пропускной способности без дополнительных ограничений, которые требуются для использования PAM-4.

Последняя строчка на этом изображении гласит: «…тестовый чип N6, ориентированный на новую технологию PHY, работает в [лаборатории и] показывает многообещающие результаты». Можно предположить, речь идёт о производственно технологии TSMC N6. Но ширина скрытого слова должна быть такой же, как и слова «The» в строке выше, так что «TSMC» не подходит.

Источник: anandtech