Intel продемонстрировала работу процессора Core i9-13900KS с частотой 6 ГГц – вероятно, чип представят уже завтра, 12 января

Джейсон Се (Jason Xie), ведущий специалист Intel по техническому маркетингу в игровой индустрии, вживую продемонстрировал неназванный процессор для настольных ПК из семейства Raptor Lake. Хотя прямо об этом не было сказано, совершенно очевидно, что речь идет о процессоре Core i9-13900KS.
На видео продемонстрирована работа процессора на референсной материнской плате Intel и на уже поступившей в продажу плате ASUS Z790. Процессор охлаждается системой жидкостного охлаждения Corsair AIO.
На экране демонстрируются окна программ Intel XTU (Extreme Tuning Utility) и HWiNFO, доказывающие, что к демонстрации теста 7zip, работающего в фоновом режиме, не применялись никакие «уловки».
Процессор достигает 5,985 ГГц с двумя активными ядрами, но частота не всегда находится на этом уровне. «Частота будет зависеть от многих факторов, таких как ограничение мощности, температура и используемое программное обеспечение», — объясняет Джейсон.
По данным сайта VideoCardz, процессор Core i9-13900KS оснащен 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами, поддерживающими обработку до 32 параллельных потоков данных. Тактовая частота изменяется от 3,2 ГГц до 6 ГГц в зависимости от нагрузки, номинальный TDP равен 150 Вт, пиковый – 253 Вт.
Предыдущие утечки говорят об официальном запуске i9-13900KS может уже 12 января. На это указали инсайдеры и некоторые ритейлеры, преждевременно опубликовавшие списки товаров. Официально дата не подтверждена, неизвестна и цена процессора.
Процессор Intel Core i9-13900KS разогнали до 9 ГГц — его частота «из коробки» достигает 6 ГГц