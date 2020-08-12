Intel снизила цены на процессоры Core 9-го поколения — Core i9-9900K предлагается за $435, а Core i5-9600K можно взять за $194
Компания Intel вчера весьма неожиданно сильно снизила цены на процессоры Core 9-го поколения (Coffee Lake-S Refresh), скинув до 25% от обычных рекомендованных цен. Пока что процессоры подешевели только в США. Планирует ли Intel снижать цены и в остальных регионах, пока неясно.
В числе первых на новые цены обратил внимание сайт Tom’s Hardware, который сразу обратился за разъяснениями к Intel. В пресс-службе Intel в ответ заявили о запланированной промо-акции.
«Снижение цен в рамках специалльных промо-акций — это один из способов, используемых совместно с нашими парнерами, для стимулирования высокого рыночного спроса на высокопроизводительные процессоры в сегменте DIY (Do It Yourself)».
из заявления Intel.
Увы, Intel не предоставила больше никаких подробностей об этой акции, так что неясно, какие именно розничные сети в ней участвуют и как долго будут действовать скидки. К чему приурочена акция, тоже неясно. Но у нас есть догадка:
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Скидки уже вступили в силу в онлайн-магазинах Amazon, Best Buy и Newegg. Больше всего в цене сбросили модели с индексом «K» для энтузиастов. Так, например, 8-ядерный Core i9-9900K предлагается за $435, Core i7-9700K — $340, а Core i5-9600K — за $195. До этого цены на вышеупомянутые модели в американской рознице варьировались в переделах $490–$500 за Core i9-9900K, $375-$385 за Core i7-9700K и $265 — за Core i5-9600K.
Для большего удобства, мы свели данные о старых и новых (судя по всему, временных) ценах вместе с основными характеристиками в таблицу ниже:
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Базовая частота, ГГц
|Turbo
Boost, ГГц
|TDP, Вт
|Объем кэш—памяти L3, МБ
|Рекомендованная цена, долл. США
|Фактическая цена в рознице (11/08/20), долл. США
|Intel Core i9-10900K
|10/20
|3,7
|5,3
|125W (PL1)
|20
|499,99
|825.00 на Amazon
|Intel Core i9-9900K
|8/16
|3,6
|5,0
|95W (PL1)
|16
|499.99
|435.99 на Amazon
|Intel Core i7-10700K
|8/16
|3,8
|5,1
|125W (PL1)
|16
|387.00
|409.99 на Amazon
|Intel Core i7-9700K
|8/8
|3,6
|4,9
|95W (PL1)
|12
|385.00
|340.00 на Amazon
|Intel Core i5-10600K
|6/12
|4,1
|4,8
|125W (PL1)
|12
|263.00
|369.95 на Amazon
|Intel Core i5-9600K
|6/6
|3,7
|4,6
|95W (PL1)
|9
|263.00
|193.95 на Amazon
Маловероятно, что новые цены доберутся до украинского рынка комплектующих, и отечественные продавцы станут снижать цены. Очень похоже, что это акция только для рынка США. В украинской рознице цены средняя цена Core i9-9900K составляет 14 285 грн (около $515).
Источник: Wccftech и Tom’s Hardware