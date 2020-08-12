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Intel снизила цены на процессоры Core 9-го поколения — Core i9-9900K предлагается за $435, а Core i5-9600K можно взять за $194

Intel снизила цены на процессоры Core 9-го поколения — Core i9-9900K предлагается за $435, а Core i5-9600K можно взять за $194

Intel снизила цены на процессоры Core 9-го поколения — Core i9-9900K предлагается за $435, а Core i5-9600K можно взять за $194


Компания Intel вчера весьма неожиданно сильно снизила цены на процессоры Core 9-го поколения (Coffee Lake-S Refresh), скинув до 25% от обычных рекомендованных цен. Пока что процессоры подешевели только в США. Планирует ли Intel снижать цены и в остальных регионах, пока неясно.

В числе первых на новые цены обратил внимание сайт Tom’s Hardware, который сразу обратился за разъяснениями к Intel. В пресс-службе Intel в ответ заявили о запланированной промо-акции.

«Снижение цен в рамках специалльных промо-акций — это один из способов, используемых совместно с нашими парнерами, для стимулирования высокого рыночного спроса на высокопроизводительные процессоры в сегменте DIY (Do It Yourself)».

из заявления Intel.

Увы, Intel не предоставила больше никаких подробностей об этой акции, так что неясно, какие именно розничные сети в ней участвуют и как долго будут действовать скидки. К чему приурочена акция, тоже неясно. Но у нас есть догадка:

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Скидки уже вступили в силу в онлайн-магазинах Amazon, Best Buy и Newegg. Больше всего в цене сбросили модели с индексом «K» для энтузиастов. Так, например, 8-ядерный Core i9-9900K предлагается за $435, Core i7-9700K — $340, а Core i5-9600K — за $195. До этого цены на вышеупомянутые модели в американской рознице варьировались в переделах $490–$500 за Core i9-9900K, $375-$385 за Core i7-9700K и $265 — за Core i5-9600K.

Для большего удобства, мы свели данные о старых и новых (судя по всему, временных) ценах вместе с основными характеристиками в таблицу ниже:

ПроцессорКол-во ядер/потоковБазовая частота, ГГцTurbo
Boost, ГГц		TDP, ВтОбъем кэшпамяти L3, МБРекомендованная цена, долл. СШАФактическая цена в рознице (11/08/20), долл. США
Intel Core i9-10900K10/203,75,3125W (PL1)20499,99825.00 на Amazon
Intel Core i9-9900K8/163,65,095W (PL1)16499.99435.99 на Amazon
Intel Core i7-10700K8/163,85,1125W (PL1)16387.00409.99 на Amazon
Intel Core i7-9700K8/83,64,995W (PL1)12385.00340.00 на Amazon
Intel Core i5-10600K6/124,14,8125W (PL1)12263.00369.95 на Amazon
Intel Core i5-9600K6/63,74,695W (PL1)9263.00193.95 на Amazon

 

Маловероятно, что  новые цены доберутся до украинского рынка комплектующих, и отечественные продавцы станут снижать цены. Очень похоже, что это акция только для рынка США. В украинской рознице цены средняя цена Core i9-9900K составляет 14 285 грн (около $515).

Intel Core i9-9900K (BX80684I99900K)
Процессоры на
от 11 841 грн
Предложений: 72
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Источник: Wccftech и Tom’s Hardware

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