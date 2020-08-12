Intel снизила цены на процессоры Core 9-го поколения — Core i9-9900K предлагается за $435, а Core i5-9600K можно взять за $194

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Компания Intel вчера весьма неожиданно сильно снизила цены на процессоры Core 9-го поколения (Coffee Lake-S Refresh), скинув до 25% от обычных рекомендованных цен. Пока что процессоры подешевели только в США. Планирует ли Intel снижать цены и в остальных регионах, пока неясно.

В числе первых на новые цены обратил внимание сайт Tom’s Hardware, который сразу обратился за разъяснениями к Intel. В пресс-службе Intel в ответ заявили о запланированной промо-акции.

«Снижение цен в рамках специалльных промо-акций — это один из способов, используемых совместно с нашими парнерами, для стимулирования высокого рыночного спроса на высокопроизводительные процессоры в сегменте DIY (Do It Yourself)». из заявления Intel.

Увы, Intel не предоставила больше никаких подробностей об этой акции, так что неясно, какие именно розничные сети в ней участвуют и как долго будут действовать скидки. К чему приурочена акция, тоже неясно. Но у нас есть догадка:

Скидки уже вступили в силу в онлайн-магазинах Amazon, Best Buy и Newegg. Больше всего в цене сбросили модели с индексом «K» для энтузиастов. Так, например, 8-ядерный Core i9-9900K предлагается за $435, Core i7-9700K — $340, а Core i5-9600K — за $195. До этого цены на вышеупомянутые модели в американской рознице варьировались в переделах $490–$500 за Core i9-9900K, $375-$385 за Core i7-9700K и $265 — за Core i5-9600K.

Для большего удобства, мы свели данные о старых и новых (судя по всему, временных) ценах вместе с основными характеристиками в таблицу ниже:

Процессор Кол-во ядер/потоков Базовая частота, ГГц Turbo

Boost, ГГц TDP, Вт Объем кэш—памяти L3, МБ Рекомендованная цена, долл. США Фактическая цена в рознице (11/08/20), долл. США Intel Core i9-10900K 10/20 3,7 5,3 125W (PL1) 20 499,99 825.00 на Amazon Intel Core i9-9900K 8/16 3,6 5,0 95W (PL1) 16 499.99 435.99 на Amazon Intel Core i7-10700K 8/16 3,8 5,1 125W (PL1) 16 387.00 409.99 на Amazon Intel Core i7-9700K 8/8 3,6 4,9 95W (PL1) 12 385.00 340.00 на Amazon Intel Core i5-10600K 6/12 4,1 4,8 125W (PL1) 12 263.00 369.95 на Amazon Intel Core i5-9600K 6/6 3,7 4,6 95W (PL1) 9 263.00 193.95 на Amazon

Маловероятно, что новые цены доберутся до украинского рынка комплектующих, и отечественные продавцы станут снижать цены. Очень похоже, что это акция только для рынка США. В украинской рознице цены средняя цена Core i9-9900K составляет 14 285 грн (около $515).

Источник: Wccftech и Tom’s Hardware