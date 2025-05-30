Intel снова придумывает новый сокет — кулеры будут совместимы

Раздел Технологии выходит при поддержке

Intel известна своими частыми изменениями процессорных сокетов, что требует замены материнской платы и системы охлаждения при покупке нового процессора. Но в этот раз, похоже, компания изменила подход (вот что делает рост рыночной доли конкурента). Хотя Intel готовит очередную смену сокета для настольных процессоров, но теперь обойдется без драматических последствий для тех, кто уже инвестировал в современное охлаждение.

Новая платформа LGA-1954

Согласно последним утечкам информации из логистических документов, Intel планирует запустить новый сокет под названием LGA-1954. Он станет основой для процессоров Nova Lake-S — преемников ожидаемой в этом году линейки Arrow Lake Refresh. Важный момент: размеры сокета остаются теми же — 45×37,5 мм, как и у предыдущих LGA-1851 и LGA-1700.

Это открывает путь к сохранению совместимости с существующими системами охлаждения. Даже если Nova Lake-S потребует замены материнской платы из-за нового сокета, ваша любимая башня или СВО может остаться актуальной и в дальнейшем. Хоть какая-то экономия в случае апгрейда системы.

Напомним, что LGA-1851 задумывался для процессоров Meteor Lake-S и Arrow Lake-S, однако Intel отменила потребительскую версию Meteor Lake для настольных систем. В итоге этот сокет успел «засветиться» лишь в некоторых встраиваемых системах и получил ограниченное распространение. Если Arrow Lake Refresh не принесет значительного прорыва, платформа быстро сменится на новую. Но в отличие от предыдущих изменений сокетов, на этот раз пользователи, вероятно, не вынуждены будут покупать новые кулеры — по крайней мере если подтвердится полная совместимость.

Хотя есть нюансы. Геометрия — это еще не все. Даже при одинаковых размерах сокета тепловые точки в новых процессорах могут смещаться, ведь современные чипы Intel больше не являются монолитными. Это означает, что правильное расположение кулера над ядрами — критически важно. Так, например, Noctua недавно выпустила смещенные крепления для LGA-1851. Внутренние тесты компании продемонстрировали снижение температуры на 3°C при использовании этих обновленных креплений. Так что, хотя старые кулеры, вероятно, подойдут, может потребоваться обновление креплений или новые аксессуары, чтобы достичь оптимального результата.

Intel пока официально не объявила технических деталей платформы Nova Lake-S. Ожидается, что поддержка памяти DDR5 останется, а основные изменения произойдут на уровне самих процессоров и чипсетов материнских плат.

Так что если вы уже вложились в хороший кулер для LGA-1700 или LGA-1851 — есть шанс, что он еще послужит. А значит, переход на новую платформу Intel может быть не таким уж болезненным для кошелька.

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Источник: videocardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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