После квартальных убытков Intel сокращает более 5,5 тыс. работников в США

Технологические компании все активнее инвестируют в искусственный интеллект и одновременно снижают расходы. Для этого многие меняют структуру бизнеса, стремясь повысить эффективность. В области производства микросхем Intel в последнее время уступает конкурентам — в частности IBM, NVIDIA и Samsung. Хотя еще недавно казалось, что Intel олицетворяет вершину инженерной мысли и является лидером на рынке процессоров. Причиной такого состояния является прежде всего задержка в развитии собственных производственных процессов. И эта задержка уже сказалась на финансовых результатах компании — за первый квартал 2025 года Intel понесла убытки. И теперь она вынуждена сокращать тысячи рабочих мест, чтобы выжить в новых реалиях.

На фоне этих трудностей компания решила перезапустить свои процессы. Конкуренция в области полупроводников становится все жестче. Крупнейшие игроки быстро продвигаются вперед в масштабах, надежности и технологических прорывах. А Intel тем временем отстает в сегментах ИИ-чипов и контрактного производства. Компания не успела с переходом на современные техпроцессы — в отличие от TSMC и Samsung, которые уже массово выпускают чипы по нормам 3 нм.

Из-за задержек с новыми продуктами Intel потеряла темп и в потребительском, и в корпоративном сегменте. Стратегия в сфере искусственного интеллекта тоже не дала ожидаемого результата — как по производительности, так и по поддержке со стороны разработчиков. В то же время NVIDIA укрепила свое лидерство на рынке ИИ-решений.

Итак, по результатам первого квартала 2025 года доход Intel сократился на 3% в годовом измерении. В то же время компания получила чистый убыток в размере примерно $887 млн. После таких потрясающих финансовых результатов генеральный директор Intel Лип Бу Тан объявил о предстоящей трансформации компании и планах упростить структуру управления. После этого начались увольнения, и теперь компания сообщила о новой волне сокращений.

BREAKING: Intel, $INTC, has announced large layoffs, with over 5,500 employees being let go

