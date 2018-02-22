Intel выпустила новую заплатку от Spectre для процессоров Kaby Lake, Coffee Lake и Skylake

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Компания Intel продолжает предпринимать попытки по устранению уязвимости Spectre в своих процессорах. На этот раз выпущены обновления микрокода для чипов Kaby Lake, Coffee Lake и Skylake.

Обновления обезопасят процессоры Intel Core 6-, 7- и 8-го поколений, включая линейку X-series, устройства Xeon Scalable и Intel Xeon D. Обновления направлены производственным партнёрам компании, которые и займутся распространением прошивок среди клиентов.

Напомним, ранее Intel уже выпускала обновление для устранения уязвимости Spectre, но оно приводило к нестабильной работе систем: частым перезагрузкам и появлениям BSoD-сообщений о критических ошибках. Потому рассылка обновления была приостановлена до момента устранения ошибок. Теперь Intel уверена в безопасности установки новых обновлений и заявляет, что они прошли обширные тестирования.

Добавим, выпуск новых безопасных патчей произошёл почти через 2 месяца после появления публичной информации о наличии уязвимостей в процессорах. А самим производителям CPU известно об этой проблеме ещё с прошлого года – уже около 9 месцев. Добавим, что обновления предлагаются лишь для процессоров Intel последних трёх поколений, хотя согласно предыдущим сообщениям, уязвимости подвержены чипы, выпускавшиеся на протяжении последних 20 лет.

Источник: The Verge