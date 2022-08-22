Intel выявила 43 ошибки в графическом драйвере… просмотрев видео с обзором драйвера от стороннего ресурса

Запуск дискретных видеокарт Intel Arc Alchemist оказался не самым удачным. Пока что единственным доступным устройством новой линейки является модель Intel Arc A380. При этом «доступной» очень относительно. Фактически, она продаётся только в Китае. И чтобы сделать её независимый обзор, западным ресурсам пришлось покупать экземпляр в Китае.

Драйверы Intel тоже не хватали звёзд с неба и содержали большое количество ошибок. А плохое ПО во многих случаях может загубить потенциал даже мощного оборудования. Ситуация с драйверами оказалась настолько плохой, что сама Intel признает – она обнаружила 43 различных ошибки драйвера графического процессора… во время просмотра видео-обзора от Gamers Nexus.

«Например, мы обнаружили 43 проблемы с нашей командой инженеров из обзора A380, проведенного Gamers Nexus. Мы исправили 4 из этих проблем к концу июля. С тех пор мы исправили 21 проблему пользовательского интерфейса в нашем выпуске драйвера от 19 августа, и он также включает поддержку нулевого дня для Saints Row, Madden NFL 23, исправления сбоев для Stray и Horizon Zero Dawn, исправление производительности для Marvel’s Spider-Man и исправления искажений для SmoothSync. Мы применяем аналогичные подходы с отчетами из других обзоров прессы», — говорится в сообщении Intel.

Компания также говорит, что она «продолжает узнавать, что нам нужно для достижения успеха». В частности, выявлена проблема с установщиком, которую планируется исправить позже в этом году.

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Очень важно, что Intel прислушивается к отзывам о своих продуктах и устраняет выявленные проблемы. Но в то же время исправление ошибок в новом продукте на основании внешних независимых обзоров – это явно не тот подход, которого можно ожидать от компании с миллиардными бюджетами на разработку.

Источник: techpowerup