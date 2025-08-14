Новости IT-бизнес 14.08.2025 comment views icon

Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем

Intel решила подчеркнуть свою приверженность к производству и развитию технологий в США. Это стало особенно актуально после последних политических событий вокруг компании.

Текущая ситуация вокруг Intel демонстрирует значительное влияние американской политической системы на компанию. Это в частности связано с тем, что ее новый генеральный директор Лип-Бу Тан ранее имел финансовые связи с китайскими фирмами. Все началось с того, что сенатор США Том Коттон направил письмо председателю совета директоров Intel Фрэнку Йери. Он попросил объяснить, достаточно ли тщательно компания проверила прошлые деловые связи Тана с китайскими технологическими фирмами, в частности теми, которые имеют отношение к китайским военным структурам.

Впоследствии уже президент США Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку из-за конфликта интересов. Но на прошлой неделе Тан лично встретился с Трампом, и это частично сняло напряжение. Но для закрепления доверия Intel нужно сделать значительно больше. Следующим шагом стала новая коммуникационная стратегия — USAI (сокращение от USA + AI).

На отдельной странице сайта Intel отмечает, что цель кампании — продемонстрировать ее преданность не только частному сектору, но и партнерствам с правительством и вооруженными силами США. Формулировка компании звучит так:

«В Intel мы знаем, что будущее принадлежит тем, кто строит его правильно. И оно начинается прямо здесь, дома — в США. На протяжении более пяти десятилетий мы являемся единственной компанией, базирующейся в США, которая стремится к передовому производству на американской земле для выпуска самых современных в мире чипов».

Конкретные технические детали USAI пока не раскрываются, но известно, что Intel уже работает над несколькими ИИ-решениями для правительства США. Самый свежий пример — проект по созданию ИИ-агентов для американских военных в партнерстве с EdgeRunner AI. Речь идет о решениях искусственного интеллекта, работающих прямо на устройстве и предназначенных для использования непосредственно на боевых рубежах. Такой подход уменьшает зависимость от интернет-соединения и повышает безопасность данных. Эти системы могут использоваться для автономного анализа тактической ситуации, распознавания объектов в режиме реального времени и координации действий подразделений.

Такой шаг выглядит логичным на фоне растущей конкуренции. Тайваньская TSMC в последние годы фактически доминировала в производстве передовых чипов (например, 3-нм), тогда как Intel частично оказалась в тени. Однако USAI и сотрудничество с правительством — это сигнал, что «синяя команда» стремится вернуть стратегический вес и стать ключевым игроком на американском рынке оборонных и гражданских технологий.

Ожидается, что администрация Дональда Трампа уже на следующей неделе сделает важные заявления о будущем Intel. Возможные решения могут оказать радикальное влияние на бизнес компании — от новых госзаказов до инвестиций в производственные мощности в США, в частности в фабрики типа Intel 20A и 18A, которые должны стать ответом на 3-нм и будущие 2-нм процессы TSMC.

На фоне этих патриотических изменений в Intel после внимания Дональда Трампа стоит вспомнить недавнюю ситуацию с NVIDIA. Сначала глава компании Дженсен Хуанг критиковал противоречивую тарифную политику нынешнего президента США. В свою очередь Трамп ничего не знал о Дженсене и хотел разделить NVIDIA. Впоследствии Дженсен Хуанг и Дональд Трамп пообщались, после чего генеральный директор NVIDIA уже не видел больших угроз для отрасли от увеличенных тарифах. А закончилось все это введением для NVIDIA и AMD дополнительного налога в размере 15% на продажи чипов в Китай.

Источник: wccftech

Популярные новости

arrow left
arrow right
Вот такое будущее: инженер из США бесплатно восстанавливает старые таксофоны для регионов без мобильной связи
Сенатор США расследует связи главы Intel с Китаем: Лип-Бу Тан инвестировал $200 млн в 600 китайских компаний
Intel увольняет 24 000 сотрудников и отменяет проекты в нескольких странах
Эту конфету уже ели: Intel выпустила Core 5 120/120F, которые на самом деле i5-12400
Исключение для Apple: Трамп анонсировал 100% пошлину на ввоз чипов
Семейный офис соучредителя Binance Чанпэна Чжао запустит казначейскую компанию BNB в США
Самый большой живой организм на Земле медленно съедают
Китайский производитель будет платить клиентам за ожидание новых авто — за 2 недели можно "заработать" $100
С абонента мобильного оператора AT&T сняли $10 000 во время путешествия вне США
Два шага до мусорного: Intel получила кредитный рейтинг BBB, компания имеет проблемы с чипами Panther Lake
Инженер из Китая отсудил у компании $3 тыс. за принуждение к онлайн-обучению после работы
Intel готовит первый Core Ultra 3 серии 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Процессоры AMD вытесняют Intel из Steamс долей 40%, видеокарты NVIDIA RTX 50 мощно врываются
В США одобрили Yeztugo — вакцину от ВИЧ с 99,9% результативностью
Китайцы разогнали поезд на маглеве до рекордных 650 км/ч
Зомби-фабрики Китая: миллиарды инвестиций в чипы — и пустота
Полиция разместила фото доказательств, искаженное ИИ — сначала отрицала, а потом извинялась
Intel Foundry сокращает до 20% персонала — более 10 тыс. работников уволят без «золотых парашютов»
Тиктокерша из США создала «ферму ноутбуков» для хакеров КНДР — теперь проведет 8 лет за решеткой
Мобильный чип Intel Core Ultra 5 245HX побеждает настольный аналог в PassMark и на 40% быстрее i5-14500HX
Биткоин подорожал на фоне очередного решения Трампа
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить