Intel запустила патриотический брендинг на фоне обвинений в связях с Китаем

Intel решила подчеркнуть свою приверженность к производству и развитию технологий в США. Это стало особенно актуально после последних политических событий вокруг компании.

Текущая ситуация вокруг Intel демонстрирует значительное влияние американской политической системы на компанию. Это в частности связано с тем, что ее новый генеральный директор Лип-Бу Тан ранее имел финансовые связи с китайскими фирмами. Все началось с того, что сенатор США Том Коттон направил письмо председателю совета директоров Intel Фрэнку Йери. Он попросил объяснить, достаточно ли тщательно компания проверила прошлые деловые связи Тана с китайскими технологическими фирмами, в частности теми, которые имеют отношение к китайским военным структурам.

Впоследствии уже президент США Дональд Трамп призвал главу Intel Лип-Бу Тана немедленно уйти в отставку из-за конфликта интересов. Но на прошлой неделе Тан лично встретился с Трампом, и это частично сняло напряжение. Но для закрепления доверия Intel нужно сделать значительно больше. Следующим шагом стала новая коммуникационная стратегия — USAI (сокращение от USA + AI).

На отдельной странице сайта Intel отмечает, что цель кампании — продемонстрировать ее преданность не только частному сектору, но и партнерствам с правительством и вооруженными силами США. Формулировка компании звучит так:

«В Intel мы знаем, что будущее принадлежит тем, кто строит его правильно. И оно начинается прямо здесь, дома — в США. На протяжении более пяти десятилетий мы являемся единственной компанией, базирующейся в США, которая стремится к передовому производству на американской земле для выпуска самых современных в мире чипов».

Конкретные технические детали USAI пока не раскрываются, но известно, что Intel уже работает над несколькими ИИ-решениями для правительства США. Самый свежий пример — проект по созданию ИИ-агентов для американских военных в партнерстве с EdgeRunner AI. Речь идет о решениях искусственного интеллекта, работающих прямо на устройстве и предназначенных для использования непосредственно на боевых рубежах. Такой подход уменьшает зависимость от интернет-соединения и повышает безопасность данных. Эти системы могут использоваться для автономного анализа тактической ситуации, распознавания объектов в режиме реального времени и координации действий подразделений.

Такой шаг выглядит логичным на фоне растущей конкуренции. Тайваньская TSMC в последние годы фактически доминировала в производстве передовых чипов (например, 3-нм), тогда как Intel частично оказалась в тени. Однако USAI и сотрудничество с правительством — это сигнал, что «синяя команда» стремится вернуть стратегический вес и стать ключевым игроком на американском рынке оборонных и гражданских технологий.

Ожидается, что администрация Дональда Трампа уже на следующей неделе сделает важные заявления о будущем Intel. Возможные решения могут оказать радикальное влияние на бизнес компании — от новых госзаказов до инвестиций в производственные мощности в США, в частности в фабрики типа Intel 20A и 18A, которые должны стать ответом на 3-нм и будущие 2-нм процессы TSMC.

На фоне этих патриотических изменений в Intel после внимания Дональда Трампа стоит вспомнить недавнюю ситуацию с NVIDIA. Сначала глава компании Дженсен Хуанг критиковал противоречивую тарифную политику нынешнего президента США. В свою очередь Трамп ничего не знал о Дженсене и хотел разделить NVIDIA. Впоследствии Дженсен Хуанг и Дональд Трамп пообщались, после чего генеральный директор NVIDIA уже не видел больших угроз для отрасли от увеличенных тарифах. А закончилось все это введением для NVIDIA и AMD дополнительного налога в размере 15% на продажи чипов в Китай.

