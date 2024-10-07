iPhone 16 Pro Max установил рекорд в тесте PhoneBuff на время работы без подзарядки — 28 часов 14 минут

В то время как Samsung Galaxy S24 Ultra «отстал» от iPhone 16 Pro Max примерно на час.

YouTube-канал PhoneBuff проверил время работы iPhone 16 Pro Max без подзарядки и утверждает, что премиальный смартфон Apple проработал 28 часов и 14 минут — с более чем 12 часами активной работы экрана и 16 часами в режиме ожидания. Как отмечает сайт 9to5mac, это новый рекорд в тестах PhoneBuff (ранее подобных показателей не демонстрировал ни один из протестированных смартфонов).

Для сравнения: Samsung Galaxy S24 Ultra проработал меньше всего на час (27 часов и 18 минут), тогда как предшественник в линейке Apple, iPhone 15 Pro Max, показывал 27 часов 45 минут работы без подзарядки в прошлогоднем тесте. В то же время тест на этот раз был более «напряженным» — с симуляцией прокрутки Instagram и других программ.

Для тестов PhoneBuff использует запрограммированную роботизированную руку, чтобы точно отразить время автономной работы для различных смартфонов, тогда как сам сценарий, вместо привычного воспроизведения видео на повторе или циклического посещения сайтов, включает весь спектр работы смартфона: от отправки и получения сообщений, сортировки электронной почты или просмотра веб-страниц до использования программ в социальных сетях, просмотр YouTube, игр, прослушивания потоковой музыки, использования Google Maps и тому подобное.

Отметим, что iPhone 16 Pro Max (в цвете Desert Titanium на 256 ГБ) за 70 999₴ стал самой популярной моделью новых iPhone в Украине после старта предзаказов (по версии сети магазинов Алло).

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Для сравнения: официальная цена iPhone 16 Pro Max составила $1199, тогда как стоимость производства, по данным TD Cowen, достигла $485 (показатель включает стоимость компонентов, состав коробки и процесс сборки).

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