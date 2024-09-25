Apple iPhone 16 Pro Max лишь четвертый в тесте фото DxOMark, но стал королем видео

В iPhone 16 и iPhone 16 Pro Apple обновила камеры. Но этого оказалось недостаточно, чтобы они смогли возглавить рейтинг DxOMark.

Apple iPhone 16 Pro Max занял четвертое место в рейтинге, который возглавляет Huawei Pura 70 Ultra. Сайт DxOMark опубликовал очень большую статью о сравнительном тесте аппарата, с техническими деталями, графиками и сэмплами фото и видео с разных смартфонов, которые можно самостоятельно сравнить.

Тесты включают сценарии из реальной жизни, а также различные научные тесты, чтобы определить, какая камера обеспечит наилучший результат для конечного пользователя. DxOMark в целом имеет надежную репутацию, хотя в сети иногда возникают сомнения относительно его объективности. Полное раскрытие всех данных, сэмплов и методики призвано убедить скептиков — или же наоборот.

Поэтому iPhone 16 Pro Max уступает некоторым брендам смартфонов Android, в частности Huawei и близкому к нему Honor, которые традиционно отличались высоким качеством фото. Обошел флагман также новый Google Pixel 9 Pro XL. А вот смартфонов Samsung нет даже близко к топу.

Во время тестирования iPhone 16 Pro Max было сделано 3000 фотографий и записано 150 часов видео. по мнению авторов теста, над фото Apple стоит еще поработать. Хотя восприятие зависит от предпочтений пользователя, настройки Apple по минимизации теней и бликов достаточно грубые, чтобы быть заметными. Также на некоторых фото заметна меньшая детализация по сравнению с конкурентами.

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Сайт отмечает, что аппаратная часть основной камеры на Pro Max почти не изменилась по сравнению с предыдущей моделью. Однако Apple все же удалось улучшить качество изображения и производительность камеры.

В видеорежиме новому iPhone снова удалось получить первое место в рейтинге «благодаря выдающимся результатам тестирования в разрешении 4K и переменной частоте кадров 60 кадров в секунду». Авторы теста отметили новый режим 4K /120 кадров в секунду и некоторые режимы «Pro», которые позволяют детальные настройки, недоступные на конкурентных устройствах.

В фоторежиме камера получила преимущества от улучшенной обработки и новых возможностей редактирования. Улучшенная и производительность работы камеры по умолчанию. Впрочем, на сайте отметили, что общий темп улучшения производительности камеры медленнее, чем в предыдущие годы и по сравнению с конкурентами.

Пользователи нового iPhone получили преимущества от внедрения новых функций, как стили фотографий «Подтона» и «Настроение», которые не рассматриваются в тесте, но улучшают опыт фотографирования.

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Из недостатков камеры iPhone 16 Pro Max также авторы отмечали отсутствие улучшения масштабирования:

«Наши тестеры не заметили никаких особых улучшений текстуры с новой ультраширокой камерой 48 МП по сравнению с 15 Pro Max. Также наблюдалось недостаточное качество изображения в диапазоне телеувеличения, с заметным падением детализации на телепараметрах от 2x до 5x».

Несмотря на отдельные недостатки, Apple iPhone 16 Pro Max является одним из лучших камерафонов. Согласно DxOMark, его результаты пока недостижимы для мощных конкурентов на рынке смартфонов, как Samsung и Xiaomi.

Источники: DxOMark, Wccftech

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