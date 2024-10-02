Новости Технологии 02.10.2024 в 15:03 comment views icon

Себестоимость iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ составила $485 — против официальной цены Apple в $1199

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Себестоимость iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ составила $485 — против официальной цены Apple в $1199

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Аналитики TD Cowen подсчитали, что себестоимость iPhone 16 Pro Max составила $485 — фактически новый смартфон обошелся Apple дороже на $32 (+7%) по сравнению с iPhone 15 Pro Max.

Для сравнения: себестоимость iPhone 15 Pro Max примерно на 12% больше аналога из серии iPhone 14.

Анализ включал стоимость компонентов, состав коробки и процесс сборки. В сборке iPhone 16 Pro Max самыми дорогими компонентами оказались дисплей и модуль задней камеры — каждый по $80 или 16% от общей суммы. Сама камера получила наибольший рост цены (+$10) среди всех компонентов по сравнению с предыдущим поколением.

Несмотря на неизменные объемы оперативной памяти и накопителя в Pro Max общая стоимость компонентов подорожала на $5 — до $17 и $22 соответственно.

Собівартість iPhone 16 Pro Max на 256 ГБ склала $485 — проти офіційної ціни Apple у $1199

Напомним, что официальная стоимость iPhone 16 Pro Max с накопителем вместимостью 256 ГБ начинается с отметки $1199 (однако цены разнятся по странам).

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Между тем себестоимость iPhone 16 составила $416 (при официальной цене Apple в $799 за базовую модель) — на $21 больше, за такую же модель iPhone 15.

В сборке iPhone 16 самым дорогим является дисплей — $65, и это 16% от общей суммы. Опять таки, наибольший рост стоимости здесь связан с памятью: с $9 на iPhone 15 за 6 ГБ до $17 за 8 ГБ. Среди других основных изменений: процессор A18 за $45 (против A16 за $35) и кнопка камеры, которая обошлась в $3.

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Источник: appleinsider

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