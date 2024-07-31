iPhone 16 Pro получит модуль Wi-Fi 7 с теоретической скоростью до 40 Гбит/с

Будущим смартфонам серии iPhone 16 Pro пророчат существенное обновление по сравнению с текущей линейкой. Одним из таких улучшений, вероятно, станет поддержка нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 7.

Это позволит существенно увеличить скорость загрузки и отдачи данных. Благодаря чипу с поддержкой Wi-Fi 7 модели Apple iPhone 16 Pro смогут обмениваться информацией в частотных диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, а также одновременно использовать все три диапазона. Теоретически, это позволит новым смартфонам обеспечивать скорость передачи данных около 40 Гбит/с — вчетверо выше возможностей стандарта Wi-Fi 6E, который доступен на моделях iPhone 15.

Правда, чтобы действительно получить такую высокую скорость, также понадобится использовать соответствующий роутер. Без обновления роутера владельцы новых iPhone 16 Pro не заметят прироста скорости передачи данных, поскольку смартфон будет ограничен именно скоростью сетевого оборудования.

Стандартные модели iPhone 16, как сообщается, не получат обновление до Wi-Fi 7. Они продолжат использовать те же чипы Wi-Fi.

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Источник: wccftech

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