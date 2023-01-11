Apple уже начала пробное производство iPhone 15, а iPhone 16 Pro приписывают подэкранный Face ID

Как сообщают осведомлённые источники, компания Foxconn уже начала тестовое производство следующей версии iPhone. По данным Economic Daily News, iPhone 15 вступил в так называемую фазу внедрения нового продукта (new product introduction, NPI). На этом этапе Foxconn задействует свою производственную линию для сборки iPhone точно так, как будет во время массового производства.

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Этот шаг позволит Apple и Foxconn убедиться, что все работает должным образом. Также этап раннего производства позволит им определить и внедрить улучшения, которые могут повысить эффективность и продуктивность производства или снизить производственные затраты. Некоторые предсерийные модели, вероятно, уже собраны, но, скорее всего, они были собраны вручную в небольшом количестве.

Дополнительно отмечается, что в этом году производственный процесс iPhone 15 будет немного отличаться: массовое производство начнётся в Китае и Индии с разницей всего в несколько недель. В предыдущие годы производство запускалось с интервалом в несколько месяцев.

Ожидается, что семейство Apple iPhone 15 дебютирует в середине сентября.

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Вместе с тем в Apple уже активно работают над смартфонами следующего поколения и рассматривают возможность внедрения в них новых возможностей. И по данным осведомленных источников, в iPhone 16 Pro появится система Face ID, расположенная под дисплеем. Таким образом, камера TrueDepth системы ‌Face ID‌ не будет видна всё то время, когда она не используется.

Однако в дисплее iPhone 16 Pro останется небольшой вырез для фронтальной камеры. При этом общая площадь дисплея и ощущение погружения будут улучшены. Нынешний вырез в дисплее останется в iPhone 15 Pro, который выйдет в конце этого года, поскольку технология размещения системы Face ID под дисплеем еще не готова. А функция Dynamic Island появится во всех четырёх моделях iPhone 15.

В публикации также говорится, что после того, как Apple внедрит технологию Face ID под дисплеем, она перейдёт к внедрению камеры под панелью (underpanel camera, UPC), тем самым устранив все вырезы дисплея, которые в настоящее время присутствуют на iPhone.

Источник: techspot, macrumors