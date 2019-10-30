iPhone 2020 года: 5G-модем Qualcomm и 5-нм SoC Apple A14 Bionic





Как сообщают осведомлённые источники, три грядущих смартфона Apple, которые будут выпущены в следующем году, получат поддержку связи 5G благодаря интеграции модема Qualcomm X55. Модем будет соседствовать с собственным процессором Apple, который вероятно получит название A14 Bionic. Он, скорее всего, будет первым чипсетом компании, изготавливаемым по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Как ожидается, это позволит повысить его производительность.

Отметим, это не первые слухи, утверждающие, что iPhone модельного ряда 2020 года получат поддержку связи 5G. Но впервые говорится, что в этих устройствах будет использоваться модем от Qualcomm. Ранее в этом году компании наконец урегулировали своё длительное патентное противостояние и вернулись к сотрудничеству. Вместе с тем, в долгосрочной перспективе Apple, скорее всего, перейдёт на использование модемов собственной разработки. В июле этого года она выкупила соответствующее направление бизнеса у Intel.

Также новые слухи подтверждают предыдущую информацию о том, что Apple в следующем году перейдёт на использование процессоров, изготавливаемых по нормам 5-нанометрового технологического процесса. Примерно в тот же промежуток времени собственные 5-нм процессоры намерена выпустить и компания Huawei.

Среди прочих вероятных новшеств смартфонов iPhone модельного ряда 2020 года также упоминаются сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Кроме того, в следующем году ожидается появление «бюджетной» версии смартфона, которая придёт на смену модели iPhone SE. Её презентация ожидается в начале года.

Источник: The Verge