iPhone или MacBook стал работать медленнее? Замените батарею

Каждый раз с выпуском новой версии операционной системы iOS сеть переполняют многочисленные сообщения владельцев старых моделей, жалующихся на общее снижение производительности. Есть даже версия, что Apple намеренно замедляет устройства прошлых поколений, стимулируя пользователей к переходу на актуальные модели. Между тем, в сети появилось более правдоподобное объяснение того, почему у некоторых старых моделей после обновления наблюдается незначительное ухудшение быстродействия.

Пользователи популярного форума Reddit в ходе конструктивного обсуждения соответствующей темы пришли к выводу, что это может быть связано вовсе не с обновлением ОС, виновницей может быть аккумуляторная батарея.

Пользователь Reddit с ником TeckFire заметил, что его iPhone 6s начал работать медленнее и первым делом заподозрил ОС iOS 11, которая в этом году по числу ошибок явно побила все рекорды. Но эта версия отпала, когда он увидел iPhone 6 его брата – при той же версии ОС устройство работало быстрее. При более детальном изучении вопроса пользователь обнаружил 20-процентный износ батареи. Что конкретно натолкнуло его на мысль заменить аккумулятор – неясно, но это помогло. До замены аккумулятора устройства набирало в тесте Geekbench 1466 и 2512 баллов (в однопоточном и многопоточном режимах соответственно) при средних показателях 2330 и 3984 баллов, а после замены его результат составил 2526 и 4456 баллов! Сообщается, что реальная производительность также ощутимо возросла.

Из всего этого родилось логичное предположение, что при износе аккумулятора ПО понижает частоту процессора. Пользователь пишет, что соответствующие замеры с использованием ПО CpuDasherX действительное показали заниженные частоты, но конкретных цифр он не привел.

Что интересно, в комментариях к обсуждению другие пользователи начали сообщать о существенно возросшей производительности ноутбуков Apple после замены батареи.

Получается, при ощутимом снижении производительности пользователю относительно старого устройства Apple стоит задуматься о замене аккумулятора.

Источник: Reddit