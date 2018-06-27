Исследование: 15-20% покупателей iPhone представляют собой Android-свитчеры, чаще всего они выбирают iPhone SE и Plus-версии

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Компания Apple не упускает случая похвастать, что заметная доля покупателей iPhone приходят в магазины за заменой своим Android-аппаратам. Последние данные компании Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) подтверждают данное утверждение и даже называют конкретные цифры — доля свитчеров составляет 15-20% от всех, кто ежеквартально покупает смартфоны iPhone.

Исследователи CIRP указывают, что в процессе перехода явно прослеживаютсе две основные тенденции. Во-первых, свитчеры вдвое чаще покупают компактный бюджетный iPhone SE по сравнению с опытными владельцами iPhone. Во-вторых, свитчеры вдвое реже выбирают премиальный iPhone X, по сравнению с обладателями предыдущих «яблочных» смартфонов.

Оба сценария весьма логичны, так как незнакомые с продукцией Apple пользователи не хотят без оглядки бросаться в новую экосистему, предпочитая сначала опробовать ее на доступном аппарате. Вдобавок, ценники на iPhone SE гораздо ближе к среднестатистической цене Android-смартфона, чем стоимость iPhone 8/8 Plus, не говоря уже о iPhone X.

Несмотря на вышеупомянутые факты, Android-свитчеры чаще (40% покупателей) выбирают более крупные модели iPhone с приставкой Plus, тогда как среди обладателей предыдущих моделей iPhone таких только 30%. В этом случае удобство работы с более крупным экраном, характерное для многих Android-смартфонов, перевешивает даже желание сэкономить.

Отметим, что наверняка наблюдается и обратный отток, при котором недовольные пользователи старых iPhone переходят на Android-аппараты (как на это намекают в Samsung), однако в CIRP не озвучили это число.

Источник: 9to5mac