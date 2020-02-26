Исследование: Сколько зарабатывают украинские фрилансеры в зависимости от категории [инфографика]





Согласно исследованию, которое провела украинская фриланс-платформа Freelancehunt, за 2019 год гонорары удаленных исполнителей выросли на 17% — до 16 тыс. грн в среднем.

Исходя из суммы гонораров, полученных за месяц, в лидерах находятся программисты, работающие с веб-программированием и версткой. Сумма их заработка в среднем составляет 23 354 гривны. Немногим меньше (22 017 грн) получают разработчики мобильных приложений, а третье место (20 359 грн) занимают специалисты по маркетингу и продвижению. Наименее оплачиваемые категории — системное администрирование (14 087 грн) и работа с текстами (13 892 грн).

Если рассматривать средний гонорар за один выполненный заказ, то самые высокооплачиваемые исполнители — это специалисты, занятые мобильной разработкой. Сумма, которую получит фрилансер за приложение для Android или iOS, составляет около 5 200 гривен. Почти на треть меньше – 3 493 гривны за проект — заработают программисты, занятые написанием сайтов и версткой веб-страниц. Немного уступает оплата за консалтинг: юристы, бухгалтеры и рекрутеры получают около 3 254 гривен за заказ.

Согласно опросу, проведенному платформой, количество исполнителей, которые зарабатывают исключительно фрилансом, за год также увеличилось. Для 53% «свободных художников» фриланс стал основным источником дохода, а для 46% — дополнительным заработком. Каждый второй фрилансер в Украине зарабатывает ежемесячно от $300 до $500, а более трети могут приблизиться к отметке в $1 000. И только заработки 13% опрошенных превышают тысячный рубеж.

Большинство исполнителей успевает закрыть за месяц от одного до пяти заказов, и только каждый седьмой фрилансер берется более чем за 10 проектов. В основном больше заданий выполняют копирайтеры, переводчики и дизайнеры, поскольку их проекты не требуют больших временных затрат. Кстати, ранее сервис Freelancehunt назвал 10 наиболее востребованных профессий на фрилансе в 2019 году.

Для определения стоимости проекта и гонораров фрилансеров взяты усредненные значения за 2019 год. Опрос среди фрилансеров проводился на платформе Freelancehunt.com с 7 по 12 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 3 462 зарегистрированных исполнителя. Отметим, что на данный момент на сервисе зарегистрировано более 700 000 пользователей, каждую неделю публикуется более 4 000 новых проектов.

Источник: Freelancehunt