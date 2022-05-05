«История помнит не происхождение, а имена». Новый тизер сериала «Дом дракона» — приквела «Игры престолов» о доме Таргариенов

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал еще один тизер сериала «Дом дракона» — приквела нашумевшей «Игры престолов» по ​​романам Джорджа Р. Р. Мартина, который расскажет о гражданской войне в Вестеросе между представителями правящего дома Таргариенов (эти события в мире «Песни льда и пламени» называют «Танцем драконов»).

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В ролике можно увидеть Короля Визериса I Таргариена (пятый король Семи Королевств из династии Таргариенов), которого играет Пэдди Консидайн, рядом со своим братом принцем Дэймоном Таргариеном (законным наследником Железного трона) в исполнении Мэтта Смита, а также драконов (конечно, куда без них).

Актерский состав дополняют ключевые персонажи династии Таргариен и их ближайшее окружение, в частности Эмма Д’Арси в роли принцессы Рейниры Таргариен, Рис Ифанс в роли Отто Хайтауэра (Десница Короля), Оливия Кук в роли Миллисент Хайтауэрно роли Мисарии (самый доверенный советница принца Деймона). Также в шоу появятся Стив Туссен, Ив Бест и Фабьен Франкель.

Второй тизер сериала «Дом дракона» в оригинале на английском

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Вместе с тизером HBO Max опубликовал постеры с ключевыми персонажами Дома дракона.

Шоураннеры — Мигель Сапочник (режиссер нескольких серий «Игры престолов», включая «Битву бастардов») и отвечающий за сценарий Райан Кондал.

Дом дракона начнет выходить на HBO Max с 21 августа. Первый сезон состоит из 10 серий.

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В начале 2021 года Джордж Р. Р. Мартин заключил с HBO эксклюзивное пятилетнее соглашение на восьмизначную сумму. Ранее сообщалось, что кроме «Дома дракона» в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей мере четыре проекта по вселенной «Игры престолов» — 10 000 Ships, 9 Voyages/Sea Snake, Flea Bottom и первый анимационный сериал, нацеленный на младшую аудиторию. Также HBO хочет экранизировать «Повести о Дунке и Эге» Джорджа Р.Р. Мартина, события в которых происходят за 100 лет до событий «Игры престолов». Также писатель работает с HBO над адаптацией постапокалиптического романа «Боящийся смерти» Ннеди Окорафор и «Знаков дороги» Роджера Желязны.