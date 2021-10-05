HBO Max показал первый тизер «Дома дракона» — приквела «Игры престолов», чей выход запланирован на 2022 год

На YouTube канале HBO Max опубликовали первый тизер сериала «Дом дракона» — приквела нашумевшей «Игры престолов» по романам Джорджа Р. Р. Мартина. В ролике можно увидеть исполнителей главных ролей, в том числе Мэтта Смитта и Эмму Д’Арси.

Первый тизер сериала «Дом дракона» в оригинале на английском

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«Дом дракона» / House of the Dragon

Это приквел про Таргариенов. Сюжет основан на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь» (2018) приквел, действие которого происходит за 300 лет до «Песни льда и пламени». Сериал расскажет истории династии Таргариенов — предков Дейенерис Таргариен, правивших Вестеросом несколько столетий. Говоря точнее, шоу сосредоточится на событиях гражданской войны, известной как Танец драконов.

Главные роли в «Доме дракона» исполнили Мэтт Смит (звезда «Короны» сыграл Деймона Таргариена), Оливия Кук (Алисента Хайтауэр), Эмма ДʼАрси (Рейнира Таргариен) и Пэдди Консидайн (Визерис Таргариен). Шоураннеры — Мигель Сапочник (режиссер нескольких серий «Игры престолов», в том числе «Битвы бастардов») и Райан Кондал, отвечающий и за сценарий. Первый сезон будет состоять из 10 серий.

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В начале 2021 года Джордж Р. Р. Мартин заключил с HBO эксклюзивную пятилетнюю сделку на восьмизначную сумму. Кроме «Дома дракона» в работе WarnerMedia находятся еще по меньшей четыре проекта во вселенной «Игры престолов» — 10 000 Ships, 9 Voyages / Sea Snake, Flea Bottom и первый анимационный сериал, ориентированным на младшую аудиторию. Также недавно представители HBO заявили о желании экранизировать «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Р.Р. Мартина, действие в которых развивается за 100 лет до событий «Игры престолов». Также писатель работает с HBO над адаптацией постапокалиптического романа «Кто боится смерти» Ннеди Окорафор и «Знаков дороги» Роджера Желязны.