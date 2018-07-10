Спасатели сочли мини-субмарину Маска «непрактичной». Из пещеры в Таиланде уже эвакуировали всех подростков и тренера

Буквально только что из полузатопленной пещеры в Таиланде эвакуировали последних двух человек — школьника и футбольного тренера. Таким образом, за двое суток (последняя, третья фаза операции началась сегодня утром) все 12 подростков и тренер, находившиеся в пещере с 23 июня, были подняты на поверхность. Нашумевшая миниатюрная подводная лодка Илона Маска, как и предполагалось, в конечном итоге так и не пригодилась.

Напомним, накануне глава Tesla и SpaceX лично приехал в Таиланд, чтобы доставить микросубмарину из частей Falcon, которую построили в SpaceX для спасения тайских школьников. Складывается такое впечатление, что Маск заранее знал, что его помощь не требуется (вспомните его твит), но, видимо, в виду повышенного внимания к его личности стал заложником ситуации и был вынужден идти до конца.

Согласно публикациям The Guardian и ABC, от подлодки Маска «вежливо» отказались в виду целесообразности ее применения конкретно в этой спасательной операции.

«Хоть его технология хороша и инновационная, она не подходит для этой миссии», -цитирует источник главу координационного центра спасательной операции Наронсака Осатанакорна.

Пресс-секретарь премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча заявил, что тот «очень благодарен» Маску за его помощь и был «очень тронут» тем, что бизнесмен лично прилетел в Таиланд со своими «инновационными решениями».

Как бы там ни было, главное, что операция завершилась полным успехом, если не считать гибели спасателя. Понятно, что какое-то время спасшимся потребуется провести в больнице, но в целом их здоровью сейчас ничего не угрожает.

Источник: The Verge