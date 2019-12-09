Рендеры OnePlus 8 Lite намекают на возвращение бренда к выпуску недорогих среднеуровневых смартфонов





Компания OnePlus может вернуться к выпуску смартфонов среднего класса, последним представителем которого был OnePlus X, выпущенный в 2015 году. На днях инсайдер @OnLeaks совместно с сайтом 91Mobiles опубликовали рендеры OnePlus 8 Lite, созданные на базе CAD-чертежей. Предполагается, что будущая новинка выйдет вместе со смартфонами OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro во втором квартале следующего года.

Согласно изображениям, OnePlus 8 Lite получит схожий со старшими версиями дизайн, но несколько отличий всё же предвидится. Во-первых, экран будет плоским, а не изогнутым, как у OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Во-вторых, отверстие для фронтальной камеры находится по центру. И самое главное отличие – конструкция основной камеры – это прямоугольный блок, состоящий из двух модулей и датчика ToF.

На тыльной стороне OnePlus 8 Lite отсутствует сканер отпечатков пальцев, вероятно, он находится под экраном. Это также говорит о том, что смартфон получит AMOLED-дисплей. Размер панели составит 6,4 или 6,5 дюйма, будет ли экран иметь частоту обновления 90 Гц, пока не ясно, но рассчитывать на это не стоит.

За последние годы цены на модели смартфонов OnePlus выросли почти в два раза. OnePlus 8 Lite может изменить сложившуюся ситуацию, став оптимальным вариантом для тех, кто хочет приобрести смартфон OnePlus, но не готов платить за него $700.

Источник: Engadget