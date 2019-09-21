JerryRigEverything испытал на прочность обновленную версию сгибающегося смартфона Samsung Galaxy Fold, а производитель попросил быть аккуратнее с новинкой [видео]





Ведущий youtube-канала JerryRigEverything Зак Нильсон провел краш-тест обновленной версии сгибающегося смартфона Samsung Galaxy Fold, а южнокорейская компания выпустила отдельное видео, в котором призывает бережно относиться к этой модели, используя «легкие прикосновения» к гибкому экрану.

Зак Нильсон проводит свои тестирования смартфонов по стандартной программе, так что любой желающий может сравнить результаты Samsung Galaxy Fold с другими смартфонами. Внешний экран смартфона начал царапаться инструментом с шестой степенью твердости по шкале Мооса (опал), что типично для современных смартфонов.

А вот гибкий внутренний экран тестировщик поцарапал уже инструментом второй степени твердости (гипс), при это царапины оставались даже при воздействии ногтем (скорее всего именно поэтому Samsung призывает не использовать чрезмерное давление на экран). Настолько «мягкой» оказалась не сама матрица, а интегрированная пленка, которая призвана защищать гибкий экран от повреждений. Кстати, она уверенно перенесла тест с зажигалкой, хотя с учетом ее характеристик все могло быть заметно хуже.

Следующей проблемой оказался песок, который без проблем попадает внутрь сгиба из-за характерного неплотного смыкания центральной части экрана. Ожидалось, что этот песок может поцарапать защитную пленку, однако довольно неожиданно он попал внутрь механизма шарнира, вызывая треск и скрип при использовании. Дело в том, что по линии сгиба экран изгибается в обратную сторону при закрывании, образуя щель, достаточную для проникновения песка и грязи, так что на пляж Samsung Galaxy Fold лучше не брать.

Еще один инцидент произошел во время проверки прочности металлической рамки — случайный тычок ножом «убил» область в верхней части AMOLED-матрицы, сделав ее белой. Если бы матрица была защищена не полимерным покрытием, а тем же Gorilla Glass, вряд ли бы это произошло.

Ну, и наконец главный тест на изгиб корпуса, который был пройден если не отлично, то довольно хорошо. Шарнир остался целым при самом серьезном усилии, которое сломило бы практический любой планшет. Лопнула только рамка корпуса в месте, ослабленной пластиковой вставкой антенны.

Напомним, что первоначально Samsung планировала начать продажи первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold 26 апреля 2019 года, но за несколько дней до старта продаж запуск был отложен, так как несколько обозревателей сообщили о поломках гибкого экрана. В итоге производителю дополнительно понадобилось около четырех месяцев на доработку устройства. В конце июля компания официально сообщила, что все конструктивные недостатки устранены и устройство готово поступить в продажу, что и произошло 6 сентября 2019 года.

Стоимость Samsung Galaxy Fold не изменилась с момента анонса и составляет $2000. Следующий складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2 выйдет уже в начале 2020 года.

P.S. То самое видео с просьбой быть поаккуратнее:

Источник: The Verge, JerryRigEverything