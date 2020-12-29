JerryRigEverything разобрал смартфон ZTE Axon 20 5G и показал особенности подэкранной камеры





Известный разрушитель гаджетов Зак Нельсон (также известный под псевдонимом JerryRigEverything) опубликовал на своём канале видео с разборкой на отдельные компоненты нового смартфона ZTE Axon 20 5G. В процессе разборки он рассказал об особенностях конструкции первого смартфона с подэкранной камерой.

Наибольший интерес в данной модели вызывает именно фронтальная камера. Она располагается под дисплеем и не требует использования вырезов или отверстий в экране. В моменты использования камеры небольшая область дисплея над ней становится прозрачной, что позволяет ей «видеть» сквозь экран. Хотя отзывы обозревателей свидетельствуют, что снимки на фронтальную получаются не очень качественными, и технология, очевидно, нуждается в доработке.

Фронтальная камера в смартфоне ZTE Axon 20 5G оказалась похожа на многие другие подобные модули в других смартфонах. Более интересной оказалась конструкция экрана в этом смартфоне. Фактически, устройство содержит два дисплея. Над модулем камеры расположен небольшой квадратный модуль дисплея с низким разрешением. Через него можно видеть окружающее пространство, что и позволяет камере вести съёмку. Вместе с тем, дисплей нельзя назвать полностью прозрачным – он накладывает жёлтый оттенок на изображение и влияет на резкость и детализацию. Теоретически, программное обеспечение камеры должно компенсировать эти эффекты, но практический результат пока далёк от идеального. Остальная часть экрана выполнена на базе традиционной OLED-панели с разрешением Full HD+. В основном дисплее также есть область, где располагается подэкранный оптический сенсор отпечатков пальцев. Он также представляет собой камеру. Но более высокая плотность пикселей уже не позволяет видеть невооружённым глазом сквозь дисплей.

Источник: gsmarena