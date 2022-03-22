К PlayStation Studios присоединяется Haven — новая студия продюсера Assassin’s Creed Джейд Реймонд

Компания Sony Interactive Entertainment объявила о покупке канадской студии Haven, об основании которой в начале прошлого сообщила одна из создательниц Assassin’s Creed Джейд Реймонд после своего ухода из Google Stadia.

«Haven Studios официально присоединяется к PlayStation Studios! Джейд Реймонд обладает огромным опытом благодаря своим достижениям в индустрии и своей страсти к созданию игр, а команда руководителей Haven — это не менее впечатляющая группа ветеранов индустрии», — написал в официальном блоге президент PlayStation Studios Хермен Хюльст.

Сотрудничество Sony Interactive Entertainment и Haven началось в прошлом году. Теперь, практически на годовщину официального объявления о партнерстве, студия Реймонд присоединилась ко PlayStation.

Джейд Реймонд известна как продюсер первых частей Assassin’s Creed. В Ubisoft она работала также над Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist и Watch Dogs. С начала сотрудничества с PlayStation ее студия выросла втрое, до 60 человек. Среди сотрудников есть также создатели Rainbow Six Siege и Assassin’s Creed.