Новости Устройства 22.09.2025 comment views icon

Кабель "прогрыз" путь к NVIDIA RTX: ремонтник показал самую ужасную сборку ПК

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Кабель "прогриз" шлях до NVIDIA RTX: ремонтник показав найжахливішу збірку ПК

Владелец ремонтной мастерской не мог не поделиться своим ужасом от такого обращения с компьютером. Кабель питания NVIDIA RTX можно было подвести менее дикарским способом.

Пользователь elishalewisusaf изложил фотографией в Reddit. По его словам, это «монструозно» и он «смущен». Tom’s Hardware отмечает, что кожух блока питания выглядит, «будто его разорвал ксеноморф». У нас тоже сердце наливается кровью от такого обращения с ПК. Худшее, что делал автор этой новости — это довольно кривое выпиливание гравером вентиляционных отверстий. Но это все же были отверстия.

Комментаторы в основном озадачены, почему кто-то «так мерзко поступил» с этим ПК. Кожух блока питания уже имел небольшой вырез для прокладки кабелей, чуть дальше зоны акта вандализма. Есть вероятность, что кабель оказался коротковат, но большинство склоняется к «ошибке» пользователя (если говорить об этом вежливо).

Помимо эстетической катастрофы, такой монтаж теоретически мог повредить кабели острыми краями, и даже привести к короткому замыканию. К сожалению, автор поста не рассказал о состоянии ПК и как он, собственно, попал в ремонтную мастерскую. Если из-за еще каких-то действий пользователя — нечего удивляться.

Что касается характеристик ПК, на фото можно идентифицировать сборку компании Digital Storm. Фирма утверждает, что создает ПК с «мастерством экспертов» и стремится «создавать самые современные игровые ПК в мире». Видимо, кому-то мастерство показалось не слишком экспертным. Но даже в таком случае и при отсутствии навыки моддинга есть другой выход: компания предлагает пожизненную поддержку, поэтому стоило сначала позвонить.

Видеокарта на снимке идентифицирована как Asus Dual GeForce RTX 3060 или 4060. Накопления пыли в корпусе, похоже, подтверждают многолетний стаж сборки. Также некоторых удивил старый SATA-SSD 256 ГБ, который если не соответствует игровой сборке. В любом случае, не надо делать как на фото. По крайней мере, стоит убрать и отшлифовать острые края.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Steam в августе 2025: NVIDIA RTX 4060 перехватывает лидерство, 32 ГБ становятся мейнстримом, внезапный успех Intel
Тотальное доминирование: NVIDIA контролирует 94% рынка дискретных видеокарт
NVIDIA и AMD будут отдавать США 15% доходов от продажи чипов ИИ в Китай, — Трамп подтвердил
NVIDIA представила локальные ИИ-модели на базе DeepSeek R1 — от 1,5 млрд до 32 млрд параметров
Видеокарта AMD Radeon RX 7400 найдена в ПК Dell
Первые данные о линейке AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 и TDP 65 Вт
Lisuan представляет 6-нм видеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, но один маленький минус
Первая десктопная NVIDIA RTX 50 с 24 ГБ памяти выйдет в августе, — инсайдер
Платформа NVIDIA CUDA теперь официально поддерживает RISC-V
Карта расширения Gigabyte добавляет в ПК 512 ГБ оперативной памяти
Наибольший апгрейд: NVIDIA GeForce NOW получил RTX 5080, улучшение трансляции и любые игры из Steam
Это должна была сделать NVIDIA — вышел корпус ПК в стиле видеокарт Founders Edition
Intel готовит первый Core Ultra 3 серии 200: 8 ядер, до 4,8 ГГц за €155
Первая материнская плата Intel Panther Lake — фото и характеристики
Обновление Windows 11 вызывает сбои SSD во время копирования многих файлов
Восстановление AMD Radeon RX 7800 XT: перепайка после неудачной попытки неизвестного мастера
ASRock X870 LiveMixer WiFi: 25 разъемов USB на материнской плате за $230
Крошечный, как microSD, быстрый, как M.2: в Китае представили Mini SSD 1517
Конденсатор NVIDIA RTX 5090 взорвался и погнул радиатор без игровой нагрузки: "Это еще "захватывающий опыт", или уже "нейронный рендеринг?"
Intel переименовала старый Core i5-10400 в "новый" Core i5 110
Первый взгляд на NVIDIA RTX 6090: чип Rubin CPX открывает детали
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить