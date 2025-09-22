Кабель "прогрыз" путь к NVIDIA RTX: ремонтник показал самую ужасную сборку ПК

Владелец ремонтной мастерской не мог не поделиться своим ужасом от такого обращения с компьютером. Кабель питания NVIDIA RTX можно было подвести менее дикарским способом.

Пользователь elishalewisusaf изложил фотографией в Reddit. По его словам, это «монструозно» и он «смущен». Tom’s Hardware отмечает, что кожух блока питания выглядит, «будто его разорвал ксеноморф». У нас тоже сердце наливается кровью от такого обращения с ПК. Худшее, что делал автор этой новости — это довольно кривое выпиливание гравером вентиляционных отверстий. Но это все же были отверстия.

Комментаторы в основном озадачены, почему кто-то «так мерзко поступил» с этим ПК. Кожух блока питания уже имел небольшой вырез для прокладки кабелей, чуть дальше зоны акта вандализма. Есть вероятность, что кабель оказался коротковат, но большинство склоняется к «ошибке» пользователя (если говорить об этом вежливо).

Помимо эстетической катастрофы, такой монтаж теоретически мог повредить кабели острыми краями, и даже привести к короткому замыканию. К сожалению, автор поста не рассказал о состоянии ПК и как он, собственно, попал в ремонтную мастерскую. Если из-за еще каких-то действий пользователя — нечего удивляться.

Что касается характеристик ПК, на фото можно идентифицировать сборку компании Digital Storm. Фирма утверждает, что создает ПК с «мастерством экспертов» и стремится «создавать самые современные игровые ПК в мире». Видимо, кому-то мастерство показалось не слишком экспертным. Но даже в таком случае и при отсутствии навыки моддинга есть другой выход: компания предлагает пожизненную поддержку, поэтому стоило сначала позвонить.

Видеокарта на снимке идентифицирована как Asus Dual GeForce RTX 3060 или 4060. Накопления пыли в корпусе, похоже, подтверждают многолетний стаж сборки. Также некоторых удивил старый SATA-SSD 256 ГБ, который если не соответствует игровой сборке. В любом случае, не надо делать как на фото. По крайней мере, стоит убрать и отшлифовать острые края.