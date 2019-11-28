Кабмин Украины разрешил использовать электронную таможенную декларацию для экспресс-отправлений стоимостью свыше 100 евро (посылки можно будет оформлять самостоятельно)

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На facebook-странице Министерства финансов Украины появилось сообщение о том, что Кабмин разрешил использовать электронную таможенную декларацию для экспресс-отправлений, превышающих беспошлинный лимит в 100 евро. Таким образом, теперь покупатели недешевых товаров в зарубежных интернет-магазинах смогут самостоятельно растаможить свои покупки, сэкономив на оплате услуг брокеров.

«Кабинет Министров Украины в среду, 27 ноября, одобрил изменения в постановление КМУ от 21 мая 2012 № 450 и от 21 мая 2012 № 461, касающиеся вопросов таможенного дела. В частности введена возможность использования электронной таможенной декларации М-16, которая применяется для декларирования товаров стоимостью от 100 евро, пересылаемых в адрес граждан через таможенную границу Украины в международных экспресс-отправлениях» — отметили в Министерстве финансов.

Такая норма после доработки соответствующих программных сервисов позволит гражданам самостоятельно осуществлять таможенное оформление (после получения определенных навыков декларирования) своих товаров без привлечения таможенных брокеров, что предоставит им возможность сэкономить средства на таможенном оформлении товаров. Также изменяется форма декларации М-16.

Кроме того, в упомянутых изменениях актуализирован перечень товаров, перемещение которых по территории Украины транзитом требует обязательного предоставления таможенным органам финансовых и других гарантий.

Напомним, в недавно Государственная таможенная служба Украины запустила онлайн-сервис для подачи жалоб, а также онлайн-калькулятор растаможки машин с еврономерами. В свою очерель новый глава таможни Максим Нефёдов предложил вернуть беспошлинный лимит в 150 евро для посылок физлиц, вместо введенного 1 июля 2019 года лимита в 100 евро.

Источник: Минфин Украины