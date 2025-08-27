Новости Игры 27.08.2025 comment views icon

Камуфляж оружия Battlefield 6 не впечатляет: максимально простой и устаревший, — утечка

Маргарита Юзяк

В сеть «слили» камуфляжи из Battlefield 6 — если честно, то набор получился максимально простым и даже немного старомодным.

Фанаты давно переживают, что игра может пойти по пути Call of Duty и завалить игру бессмысленными скинами. Пользователей уже успела разочаровать CoD образами клоунов, самураев, зомби, супергероев и тому подобное. Но, если верить утечка, но бояться такого в Battlefield 6 не стоит: камуфляж выглядит так, будто действительно принадлежит к военному шутеру.

В наборе есть классика — джунгли, снег, городской и пустынный узоры. Другие напоминают природные текстуры: камни, листья, ветки, сетку или карту местности. Цвета тоже в духе серии: зеленый, коричневый, черный, синий, с добавлением красного, желтого и оранжевого. Нет никаких ярких аниме-стилизаций или кислотных оттенков, которые больше напоминают другую игру.

Камуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витікКамуфляж зброї Battlefield 6 не вражає: максимально простий і застарілий, — витік

Впрочем, не всем по нраву такая «скромность». Часть фанатов Battlefield уже успела выразить свое разочарование. Мол, камуфляжи выглядят слишком просто, будто это не новая часть легендарного шутера, а возвращение к базовым текстурам из 2010-х. Некоторые наоборот хотели увидеть любимые паттерны из предыдущих частей Battlefield. Другие интересуются, будет ли в игре золото, как в Call of Duty или в Battlefield Hardline. Пока такого камуфляжа в утечках нет.

Чуть ранее другие инсайдеры уже показывали оружие, гаджеты и транспорт в Battlefield 6 (утечку удалили из Reddit). Среди нового упоминали лестницу для доступа на высокие точки и наклейки на стволы. Камуфляжи же, кажется, остаются максимально реалистичными, чтобы подчеркнуть разницу с главным конкурентом, которого успели захейтить после недавнего трейлера.

Battlefield 6 выходит 10 октября, так что скоро станет понятно, подтвердится ли эта утечка и не добавит ли Dice в финальную версию более «креативные» варианты. Некоторые эксклюзивные предметы для B6 подарят игрокам на старте, но придется играть в Battlefield 2042. Игра рассказывает о загадочной военной организации Pax Armata, которая устроила мировой конфликт. Известно, что вв мультиплеере будет девять карт, о которых сливали подробную информацию.

Источник: The Gamer

