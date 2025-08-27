Камуфляж оружия Battlefield 6 не впечатляет: максимально простой и устаревший, — утечка

В сеть «слили» камуфляжи из Battlefield 6 — если честно, то набор получился максимально простым и даже немного старомодным.

Фанаты давно переживают, что игра может пойти по пути Call of Duty и завалить игру бессмысленными скинами. Пользователей уже успела разочаровать CoD образами клоунов, самураев, зомби, супергероев и тому подобное. Но, если верить утечка, но бояться такого в Battlefield 6 не стоит: камуфляж выглядит так, будто действительно принадлежит к военному шутеру.

В наборе есть классика — джунгли, снег, городской и пустынный узоры. Другие напоминают природные текстуры: камни, листья, ветки, сетку или карту местности. Цвета тоже в духе серии: зеленый, коричневый, черный, синий, с добавлением красного, желтого и оранжевого. Нет никаких ярких аниме-стилизаций или кислотных оттенков, которые больше напоминают другую игру.

Впрочем, не всем по нраву такая «скромность». Часть фанатов Battlefield уже успела выразить свое разочарование. Мол, камуфляжи выглядят слишком просто, будто это не новая часть легендарного шутера, а возвращение к базовым текстурам из 2010-х. Некоторые наоборот хотели увидеть любимые паттерны из предыдущих частей Battlefield. Другие интересуются, будет ли в игре золото, как в Call of Duty или в Battlefield Hardline. Пока такого камуфляжа в утечках нет.

Чуть ранее другие инсайдеры уже показывали оружие, гаджеты и транспорт в Battlefield 6 (утечку удалили из Reddit). Среди нового упоминали лестницу для доступа на высокие точки и наклейки на стволы. Камуфляжи же, кажется, остаются максимально реалистичными, чтобы подчеркнуть разницу с главным конкурентом, которого успели захейтить после недавнего трейлера.

Battlefield 6 выходит 10 октября, так что скоро станет понятно, подтвердится ли эта утечка и не добавит ли Dice в финальную версию более «креативные» варианты. Некоторые эксклюзивные предметы для B6 подарят игрокам на старте, но придется играть в Battlefield 2042. Игра рассказывает о загадочной военной организации Pax Armata, которая устроила мировой конфликт. Известно, что вв мультиплеере будет девять карт, о которых сливали подробную информацию.

Источник: The Gamer