Илон Маск вернулся в Twitter и написал пару твитов о криптовалюте Dogecoin — и та сразу подорожала в 1,5 раза





После весьма недолгого отсутствия в Twitter Илон Маск вернулся в любимую соцсеть и в очередном потоке твитов, в числе прочего, вспомнил о «мемной» криптовалюте Dogecoin (в честь интернет-мема Doge) — сразу после этого ее курс вырос на 50%.

Утром 4 февраля Маск в одном из первых твитов после двухдневного перерыва выложил фото с ракетой Falcon 9, летящей на фоне Луны, а в ответах написал «Doge» — тот самый пес-качок из популярного мема с двумя сиба-ину. Фото — очевидная отсылка к кодовой фразе «To the Moon», которую пользователи сообществ r/CryptoCurrency и r/SatoshiStreetBets на Reddit использую для массовой скупки токенов Dogecoin в стремлении отправить криптовалюту «в космос». Цель в том, чтобы стоимость одной криптомонеты Dogecoin достигла доллара (сейчас она стоит $0,05 за единицу).

После первого твита Маска курс в первые 15 минут взлетел на 19%, а еще через 15 — на 76%. Согласно данным CoinDesk, по состоянию на 13:30 по Киеву, Dogecoin за последние 24 часа вырос в цене на 64% до 0,05 доллара за единицу криптовалюты.

После скачка глава Tesla и SpaceX опубликовал еще один твит с фотожабой — он взял кадр из сцены рождения Симбы в известном мультфильме «Король лев»: лицо мудрого мандрила Рафики он заменил своим, а лицо Симбы — на Доге. В подписи к изображению он написал «Не благодарите».

Затем Маск опубликовал еще серию твитов в твиттере о Dogecoin, в том числе назвал эту криптовалюту «народной». Ранее Илон Маск не раз рекламировал Dogecoin. В то же время последние недели предприниматель активно поддерживает Bitcoin.

Только за последнюю неделю, согласно данным CoinDesk, курс Dogecoin вырос примерно на 500%. Собственно, на фоне недавней истории с гамма-сквизом GameStop растет курс всех более-менее известных криптовалют — например, буквально вчера курс криптовалюты Ethereum достиг 1555 долларов, обновив исторический максимум, который держался с 2017 года.