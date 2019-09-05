КГГА: Количество поездок с помощью электронного билета превысило отметку 40 млн, автоматы Kyiv Smart Card появятся на всех станциях метро до конца октября

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За время тестовой эксплуатации системы электронного билета в Киеве, которая длится уже восемь месяцев, с ее помощью было оплачено 40 млн 993 тысячи 469 поездок. Менее чем через два месяца показатели заметно возрастут, так как 31 октября опытная эксплуатация электронного билета завершится и общественный транспорт столицы полностью перейдет на автоматизированную систему оплаты проезда.

С 1 ноября 2019 года оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет только безналичным способом — с помощью Единого электронного билета (Kyiv Smart Card), карточки киевлянина или карточки метро, ​​которая вскоре также будет изъята из обращения.

«Основной задачей сейчас является подключение частных перевозчиков, работающих в режиме маршрутного такси, в систему электронного билета. Процесс идет достаточно сложно, потому что частные перевозчики имеют проблемы, в частности, с переходом к безналичному расчету, а также им необходимо увеличивать штат сотрудников, а именно контроллеров. Департамент почти ежедневно проводит переговоры с частными перевозчиками и на следующей неделе мы сможем определить, на каких маршрутах со следующего месяца введем систему электронного билета», — отметил директор Департамента транспортной инфраструктуры Иван Федоров.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян заявил, что уже на 15 станциях Киевского метрополитена подключили автоматы для покупки и пополнения Kyiv Smart Card. Все остальные станции метро получат такие же автоматы до 31 октября, так что в момент полноценного запуска системы электронного билета пассажиры смогут приобрести или пополнить карту на любой станции метро.

Источник: КГГА