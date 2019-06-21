КГГА выбрала Nextbike для организации муниципального велопроката, компания откроет в Киеве 264 станции проката с 2000 велосипедов





Киев выбрал победителя по предоставлению услуг муниципального велосипедного проката (bike sharing) в городе, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. Участники комиссии по привлечению инвесторов проголосовали за единственного участника конкурса «Некстбайк Киев», который работает по франшизе немецкого стартапа Nextbike в Украине, теперь решение должно быть официально опубликовано.

Как сообщил изданию Liga.net директор «Некстбайк Киев» Алексей Кушка, согласно условиям конкурса, его компания должна будет заплатить около 3,7 млн грн на нужды города. При этом компания обязуется оборудовать 264 локации — парковки с велосипедами, которые можно будет брать напрокат или покупать абонемент и использовать их как альтернативу общественному транспорту.

Как ранее рассказывал Николай Поворозник, ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети bike sharing составляет порядка 33 млн грн. Кушка подтвердил, что примерно на такую сумму они и рассчитывают. Всего в Киев должно быть поставлено 2000 велосипедов, каждый из которых стоит от 500-600 евро.

В Киеве будут открываться два типа пунктов проката велосипедов — площадью 6 и 12 кв. м. Их размещение — это всего лишь нанесение голубой краской линий на асфальте. Установка конструкций и обустройство фундаментов не потребуется. Каждый велосипед будет оборудован смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда без осуществления оплаты, а также GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

Сейчас в столице уже работают 35 пунктов проката Nextbike, которые предоставляют в пользование 200 велосипедов. Сервис работает в тестовом режиме с августа прошлого года, при этом 30 минут проката обойдется в 30 грн, а месячный абонемент — 449 грн. Состоянием на 9 июня в сервисе было уже зарегистрировано 25,5 тысяч пользователей.

Большая часть прокатных пунктов сосредоточена в центре города, единичные пункты есть также на Оболони, Нивках, Русановке, Харьковском массиве. Теперь сервис расширит свое присутствие и в других частях города. Как рассказывает Кушка, за время эксплуатации пришлось вынужденно свернуть предоставление прокатного сервиса на Троещине. Причина — воровство и вандализм. Сейчас в этом районе города компания пытается договориться с ритейлерами, чтобы оборудовать прокат велосипедов на их площадках под видеокамерами.

Сервис Nextbike был основан в Лейпциге в 2004 году и предоставляет велосипеды в аренду в более чем 200 городах и 25 странах мира. История Nextbike в Украине началась в 2016 году, когда бизнесмен Зиновий Козицкий, который занимается нефтегазодобычей и альтернативными источниками энергии, открыл первый во Львове муниципальный велопрокат под таким названием. Сейчас во Львове эксплуатируется 140 велосипедов, с немецким Nextbike украинцы работают на основе лицензионного договора.

Компания «Некстбайк Киев» была зарегистрирована в мае 2018 года. Ее основной бенефициар (50%) — «Некстбайк Украина», которую контролирует Зиновий Козицкий, по 25% принадлежит Алексею Кушке и еще одному партнеру Алексею Кладову. Некстбайк появляется в каждом новом городе следующим образом — сначала образуется новая компания, например, «Некстбайк Дрогобыч», в которой 50% инвестиций дает «Некстбайк Украина» и 50% — местные инвесторы.

Помимо Львова и Киева сервис также был запущен в Виннице (120 велосипедов), по 100 велосипедов есть также в Харькове и Одессе, следующий город запуска — Ивано-Франковск.

Источник: Liga.net