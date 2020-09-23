Киевский перевозчик, Mastercard и «Укргазбанк» представили «ПИК» — решение для бесконтактной оплаты проезда в маршрутках
Mastercard, «Укргазбанк» и частный киевский перевозчик «АВЕН-ЄЗЄР» объявили о запуске бесконтактной оплаты на основе системы «ПИК» в маршрутных автобусах. В совместном пресс-релизе партнеры особо подчеркивают, что им первым удалось реализовать технологию бесконтактной оплаты в частных автобусах Киева и сделать это без использования бюджетных средства.
О проекте мы узнали еще на прошлой неделе, а сейчас состоялся официальный запуск сервиса. Одновременно стали известны детали.
В основе платежного решения «ПИК» лежит технология бесконтактной оплаты Mastercard (судя по всему, речь о Masterpass), а «Укргазбанк» выступает банком-эквайером. Система позволяет рассчитаться за проезд бесконтактными банковскими картами любого банка мира, различных платежных систем и гаджетами — смартфоном или другим устройством с NFC.
Первые стационарные валидаторы для приема безналичных оплат установлены в тестовом
режиме в 11 автобусах по маршруту № 250 (ст. м. Позняки — ул. Елены Пчилки). В каждом автобусе установлено два валидатора — на поручнях возле передней и задней дверей автобуса.
Для оплаты проезда пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карту, смартфон или другое устройство с NFC к экрану валидатора и дождаться звукового и светового
сигналов. После подтверждения оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная
стоимости поездки, — 5 гривен. Никакие дополнительные комиссии за безналичную оплату с пассажира не взимаются.
В ближайшее время обещают добавить поддержку «Карты киевлянина», а затем и другие карты, включая Kyiv Smart City Card, карты для учащихся, служебные и другие.
Создатели также ориентируют собственное решение на компании, которые занимаются решением транспортно-логистических и других урбанистических вопросов.
Система позволяет вести учет оплаты проезда и реализовать программу диспетчеризации общественного транспорта (табло на остановках с определением времени приезда транспорта) и имеет хорошую интеграционную способность подключаться к любым системам, которые есть в Киеве: к примеру, определение маршрута через GPS и открытым базам данных для работы с пассажиропотоком.
Вполне вероятно, что в дальнейшем другие перевозчики вслед за «АВЕН-ЄЗЄР» присоединяться к проекту.
Ранее у киевских маршрутчиков и КГГА возникли разногласия по поводу Kyiv Smart Card. Первые отказались устанавливать валидаторы за свой счет, указав на недостатки системы и призвав столичную власть разработать другую. «АВЕН-ЄЗЄР» был среди других перевозчиков, подписавшихся под письмом к КГГА.
В июле Киев отложил запуск муниципальной системы единого электронного билета Kyiv Smart Card на неопределенный срок.