Киевский перевозчик, Mastercard и «Укргазбанк» представили «ПИК» — решение для бесконтактной оплаты проезда в маршрутках

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Mastercard, «Укргазбанк» и частный киевский перевозчик «АВЕН-ЄЗЄР» объявили о запуске бесконтактной оплаты на основе системы «ПИК» в маршрутных автобусах. В совместном пресс-релизе партнеры особо подчеркивают, что им первым удалось реализовать технологию бесконтактной оплаты в частных автобусах Киева и сделать это без использования бюджетных средства.

О проекте мы узнали еще на прошлой неделе, а сейчас состоялся официальный запуск сервиса. Одновременно стали известны детали.

В основе платежного решения «ПИК» лежит технология бесконтактной оплаты Mastercard (судя по всему, речь о Masterpass), а «Укргазбанк» выступает банком-эквайером. Система позволяет рассчитаться за проезд бесконтактными банковскими картами любого банка мира, различных платежных систем и гаджетами — смартфоном или другим устройством с NFC.

Первые стационарные валидаторы для приема безналичных оплат установлены в тестовом

режиме в 11 автобусах по маршруту № 250 (ст. м. Позняки — ул. Елены Пчилки). В каждом автобусе установлено два валидатора — на поручнях возле передней и задней дверей автобуса.

Для оплаты проезда пассажиру достаточно лишь поднести бесконтактную банковскую карту, смартфон или другое устройство с NFC к экрану валидатора и дождаться звукового и светового

сигналов. После подтверждения оплаты с карты автоматически списывается сумма, равная

стоимости поездки, — 5 гривен. Никакие дополнительные комиссии за безналичную оплату с пассажира не взимаются.

В ближайшее время обещают добавить поддержку «Карты киевлянина», а затем и другие карты, включая Kyiv Smart City Card, карты для учащихся, служебные и другие.

Создатели также ориентируют собственное решение на компании, которые занимаются решением транспортно-логистических и других урбанистических вопросов.

Система позволяет вести учет оплаты проезда и реализовать программу диспетчеризации общественного транспорта (табло на остановках с определением времени приезда транспорта) и имеет хорошую интеграционную способность подключаться к любым системам, которые есть в Киеве: к примеру, определение маршрута через GPS и открытым базам данных для работы с пассажиропотоком.

Вполне вероятно, что в дальнейшем другие перевозчики вслед за «АВЕН-ЄЗЄР» присоединяться к проекту.

Ранее у киевских маршрутчиков и КГГА возникли разногласия по поводу Kyiv Smart Card. Первые отказались устанавливать валидаторы за свой счет, указав на недостатки системы и призвав столичную власть разработать другую. «АВЕН-ЄЗЄР» был среди других перевозчиков, подписавшихся под письмом к КГГА.

В июле Киев отложил запуск муниципальной системы единого электронного билета Kyiv Smart Card на неопределенный срок.