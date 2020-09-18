Вместо Kyiv Smart Card. В киевских маршрутках тестируют бесконтактную оплату проезда «ПIК»





Как стало известно, частный киевский перевозчик «АВЕН-ЄЗЄР» первым внедрил бесконтактную оплату на основе системы «ПIК» в маршрутных автобусах, не дожидаясь запуска многострадального Kyiv Smart Card. Система уже используется как минимум на одном из автобусов, использующихся на 250-м маршрутке в Киеве. Несколько фото с подтверждением опубликовал источник.

Проект платежной системы «ПIК», как следует из описания на официальном сайте, разработан в партнерстве с Mastercard и «Укргазбанком». Чтобы рассчитаться за проезд в маршрутке, достаточно приложить бесконтактную банковскую карту или смартфон с поддержкой Google Pay/Apple Pay к валидатору. Сообщается, что привязки к Mastercard нет — и оплачивать проезд можно любыми банковскими картами, с помощью смартфона, а также «Картой киевлянина».

Разработчики предусмотрели минимальный интервал оплаты в 7 секунд для предотвращения случайной двойной оплаты. При оплате через смартфон информация об оплате появится в журнале в приложениях Google Pay, Apple Pay и других, а при оплате с помощью карты — на экране валидатора. Бумажных квитанций система не выдает.

Контроль оплаты осуществляется непосредственно водителем через дисплей бортового ПК, установленного перед глазами — после каждой оплаты появляется соответствующее уведомление на экране. Насколько это удобно и безопасно (все же водитель должен следить за дорогой) —вопрос. Возможность оплатить проезд по старинке наличными тоже осталась.

Как известно, по поводу Kyiv Smart Card у киевских маршрутчиков и КГГА возникли разногласия. Первые отказались устанавливать валидаторы за свой счет, указав на недостатки системы и призвав столичную власть разработать другую. К слову, «АВЕН-ЄЗЄР» (обслуживает маршруты 152, 157, 177, 178, 179, 181, 182, 193, 211, 212, 233, 240, 241, 250, 423, 452, 475, 520, 523, 535, 542, 555, 577, 578 и 586) был среди других перевозчиков, подписавшихся под письмом к КГГА. И, похоже, договориться маршрутчики и КГГА так и не смогли.

В июле Киев отложил запуск муниципальной системы единого электронного билета Kyiv Smart Card на неопределенный срок.

Источник: psm7.com и «ПIК»