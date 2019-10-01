Киевстар представил четыре новых тарифа в рамках линейки «Киевстар Все вместе», объединящей мобильную связь и домашний интернет
Помимо новых припейд-тарифов для мобильный связи оператор Киевстар сегодня также представил четыре тарифных плана в линейке «Киевстар Все вместе». Все новые тарифы включают: домашний интернет со скоростью 100 Мб/сек, безлимитные звонки на номера Киевстар и безлимитный нетарифицированный интернет для использования 42 популярных приложений.
Среди них: Google Maps, Snapchat, Pinterest, Google Play Music, SoundCloud, Spotify, Netflix, популярные онлайн-игры Minecraft, World Of Tanks BLITZ, сервис Steam и другие приложения.
Кроме этого:
- в тарифе «Киевстар Все вместе Базовый» (150 грн/мес) абонентам будет предложено 120 мин на номера других телеком-операторов, а также 12 ГБ мобильного интернета;
- в тарифе «Киевстар Все вместе Выгодный» (200 грн/мес) у абонента будет безлимитный мобильный интернет и 180 мин на мобильные других операторов и заграницу, а также 180 SMS для отправки по Украине;
- «Киевстар Все вместе Щедрый» предложит безлимитный мобильный интернет и 300 мин на другие мобильные Украины и заграницу;
- «Киевстар Все вместе Игровой» (175 грн/мес) — тариф, который разработан специально для поклонников онлайн игры «World Of Tanks», ведь в него включены дополнительные игровые преимущества. Кроме того, этот пакет включает 300 мин на другие мобильные Украины и заграницу, а также 300 SMS по Украине.
Для новых абонентов будет действовать промо-предложение «Шаг вперед» — скидка 50 грн на первые 4 платы за пакет услуг. Абоненты, которые подключат «Киевстар Все вместе Игровой» до конца ноября, получат скидку в 175 грн. на первые 4 оплаты.
С детальными условиями новых тарифных планов можно ознакомиться на официальном сайте Киевстар в разделе «Тарифы».
Для абонентов, которые подключили свой тариф до 1 октября, никак изменений не произойдет, они и дальше будут обслуживаться за предыдущих условиях.
Напомним, что тарифная линейка «Киевстар Все вместе» — это предложение, которое включает в одном тарифе услуги мобильной связи, фиксированного домашнего интернета, а в тарифе «Киевстар Все вместе Комфорт» еще и «Домашнее ТВ». Благодаря этим предложениям абонент может сэкономить на оплате услуг до 50% их стоимости.
Источник: Киевстар