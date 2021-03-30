Kingston выпустила линейку недорогих NVMe-накопителей NV1 — от 1 999 грн за 500 ГБ до 6 999 грн за 2 ТБ

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Модельный ряд твердотельных накопителей Kingston пополнился линейкой устройств начального уровня NV1 — они выполнены в форм-факторе M.2 2280, работают по протоколу NVMe 1.4 и задействуют четыре линии интерфейса PCI Express 3.0.

Производитель не уточняет модель контроллера и тип памяти. Предположительно, в SSD Kingston NV1 используется память 3D NAND с тремя битами на ячейку (TLC). Максимальные скорости последовательного чтения и записи достигают 2100 и 1700 Мбайт/с соответственно (вне зависимости от объема).

Серия SSD Kingston NV1 представлена моделями объемом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. На все накопители распространяется трехлетняя гарантия производителя, а заявленный ресурс TBW составляет от 120 до 480 ТБ в зависимости от емкости накопителя.

В Украине рекомендованные цены Kingston NV1 начинаются от 1 999 гривен за вариант на 500 ГБ и достигают 6 999 гривен за версию 2 ТБ. Стоимость промежуточной модели на 1 ТБ составляет 3 599 гривен. В продажу новинки поступят ориентировочно 12 апреля.