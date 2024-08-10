Kioxia анонсирует обмен данных с SSD со скоростью света — оптическое соединение позволит разместить их вдали от серверов

Kioxia, один из ведущих производителей SSD, анонсировала новые твердотельные накопители с оптическим интерфейсом для экологичных центров обработки данных нового поколения.

Оптическая технология заменяет традиционные электрические сигнал и медный провод на лазерные и оптические кабели передачи данных. Накопители можно размещать на расстоянии до 40 м от серверов.

Kioxia говорит, что большое расстояние между вычислительными системами, которые генерируют много тепла, и пулом хранения с минимальным охлаждением, поможет центрам обработки данных оптимизировать потребление электроэнергии. Также оптические твердотельные накопители потребуют меньше места из-за их меньших разъемов. Они не так чувствительны к электромагнитным помехам, поэтому не придется беспокоиться об экранировании и размещении кабеля. также технология улучшит модульность, позволяя ЦОД добавлять больше памяти без увеличения задержки.

Будущие поколения PCIe могут использовать оптические интерфейсы для SSD, поскольку они обеспечивают более быструю и надежную передачу данных. Эти разработки со временем уменьшат использование электричества для связи между системами хранения, памятью и вычислительными системами.

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Intel также начала работать над оптической технологией для своих чипов, представив чиплет для оптического вычисления, который обеспечивает соединение 4 Тбит/с с ЦП или ГП. Кроме того, TSMC недавно представила свой компактный универсальный фотонный механизм (CPOUPE), который может обеспечить оптическое соединение на уровне материнской платы со скоростью до 6,4 Тбит/с. Все эти технологии разработаны с учетом центров обработки данных, искусственного интеллекта и роста спроса на вычислительную мощность и соответствующий рост энергопотребления.

Источники: Tom’s Hardware, ServeTheHome

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