Клавиатура и мышь Samsung Mint Choco в цвете мятного мороженного с шоколадной крошкой – начало новой «сладкой» линейки?

Samsung представила набор из клавиатуры и мыши, который понравится любителям сладкого благодаря ассоциациям с мороженным. Беспроводные манипуляторы для ПК Samsung Mint Choco (SRP-9500MC) отличаются «дизайном, в котором шоколадная крошка рассыпана поверх клавиатуры и мыши мятного цвета». Устройства пока еще не изготавливаются из мороженного и шоколада, но компания к этому стремится.

Новая клавиатура Samsung имеет полную раскладку с функциональной строкой, клавишами курсора, навигационным блоком и цифровой панелью. На ней есть специальная кнопка «Домой» и быстрые клавиши для калькулятора, мультимедиа и аудио. Клавиатура довольно легкая (462 г) и имеет размеры 436 x 125 x 23 мм.

Покупатели Mint Choco получают типичную клавиатуру в ноутбучном стиле, с пружинящими клавишами благодаря механизму ножничного переключателя. На странице продукта упоминается, что клавиатура отличается низким уровнем шума и дает мягкое ощущение от касания. Samsung подчеркивает долговечность «сладкого оформления» – поверх декора нанесено защитное покрытие.

Мышь Mint Choco двусторонняя, компактная и легкая. Она весит 49 г и имеет размеры 108 x 60 x 26 мм. Манипулятор оснащен высокопроизводительным оптическим датчиком с тремя уровнями чувствительности (800/1200/1600 точек на дюйм).

Оба устройства используют мини-приемник USB-A для беспроводного подключения на частоте 2,4 ГГц. В комплект входят одна батарейка АА для мыши и две ААА для клавиатуры.

Если не брать во внимание освежающий мятный дизайн, новые беспроводные устройства ввода Samsung мало чем выделяются. Наборы с подобными спецификациями выпускались компанией и раньше, новым является лишь оформление.

Прямых ограничений нет, но пока набор Samsung Mint Choco, судя по всему, будет распространяться лишь в Корее. Также не известна цена и дата начала продаж. Возможно, этот релиз станет началом линейки устройств в подобном стиле. Пока писал эту новость, захотелось сладкого.

Источник: Tom’s Hardware