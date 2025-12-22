Клиент Steam стал полностью 64-битным

Valve выпустила декабрьское обновление, сделав клиент Steam в Windows полностью 64-битным. Это финальный этап плана компании по отказу от поддержки 32-битных версий Windows.

Апдейт касается пользователей 32-битной Windows 10 – это последняя версия Windows с поддержкой 32-бит. Обновление Steam для таких систем будет выходить только к концу 2025 года. А с 1 января 2026 года поддержка прекратится: компьютеры останутся на «замороженной ветке» без обновлений, исправлений безопасности и гарантий совместимости с грядущими изменениями платформы.

Важное уточнение: речь идет только о 32-битных версиях Windows, а не о самих играх. Поэтому даже после изменений 32-битные игры и дальше будут работать в Steam на 64-битной Windows без проблем.

По данным Valve, большинство геймеров даже не почувствуют изменений. Как пишет TomsHardware, опрос Steam показывает, что около 66% систем работают на 64-битной Windows 11, еще почти 30% — на Windows 10. Доля 32-битных систем составляет всего 0,01%. В целом, почти 95% пользователей Steam работают на Windows, в то время как Linux и macOS имеют значительно меньший процент.

Хотя часть пользователей еще имеет шанс: многие компьютеры с 32-битной Windows на самом деле работают на процессорах с поддержкой 64-бит, так что можно сделать чистую перестановку и перейти на современную ОС. А вот для владельцев старых систем с чисто 32-битными процессорами поддержка Steam фактически заканчивается.

Это не означает, что Steam сразу перестанет работать на 32-битных системах. Клиент еще некоторое время будет позволять покупать и запускать игры, но стабильность и совместимость постепенно будут ухудшаться, ведь платформа движется дальше без оглядки на старые конфигурации.

Кроме архитектурных изменений, свежее обновление Steam добавило поддержку контроллеров Nintendo Switch 2 в проводном режиме и адаптеров GameCube в режиме Wii U с поддержкой вибрации. А также сделало новые режимы гироскопа стандартными, а не бета-функцией, и исправило немало багов.

Напомним, ранее последнюю версию клиента Steam портировали на Windows 7 и 8. Но, конечно, метод неофициальный. Valve полностью прекратила поддержку этих операционных систем еще в начале 2024 года. Тем временем разработчики игр постепенно отказываются от поддержки Windows 10, после аналогичного решения от Microsoft.

