Когда мама не купила компьютер: пользователь собрал «игровой ПК AMD» из картона, и он работает определенным образом

В отличие от предыдущих экспериментов, на этой картонной коробке не удастся запустить Doom, однако на «игровом ПК AMD» есть Genshin Impact.

Автор этой новости с первого взгляда решил, что это компьютер, отделанный картоном и в картонном корпусе. Но нет — он картонный почти весь. И несмотря на это все же хорошо выглядит и способен выполнять некоторые функции.

Пользователь Reddit Zestyclose-Salad-290 поделился видео сборки ПК, полностью изготовленного из картона. Система состоит из корпуса и компонентов в стиле игры Genshin Impact с изображением недавно представленного персонажа Инеффы. Видео начинается с демонстрации материнской платы micro-ATX с четырьмя слотами оперативной памяти, двумя слотами PCIe x1 и двумя PCIe x16. Она также имеет разъем SSD NVMe, а также что-то похожее на процессорный сокет AMD AM4.

Затем идет распаковка вымышленного процессора AMD miHoYo 5800GT и установка его на картонную материнскую плату. Картонная монтажная рамка крепится четырьмя настоящими винтами. Вслед за процессором в систему установили 8 ТБ твердотельный накопитель PCIe 6.0 с прикрученной картонной крышкой радиатора. Также были добавлены два модуля оперативной памяти DDR8 по 64 ГБ со светодиодными лентами. Процессор получил картонный радиатор с одним вентилятором, подключенный к материнской плате. Картонная видеокарта имеет два восьмиконтактных разъема питания.

Далее видео демонстрирует корпус ПК, который вмещает все это. В него автор сборки устанавливает жесткий диск на 128 ТБ и блок питания мощностью 2400 Вт. После подключения кабеля и нажатия кнопки включился картонный вентилятор и его RGB-подсветка, а также светодиоды на картонной оперативной памяти. Бонусом стал реальный рабочий пылесос в передней части корпуса небольшой картонный дисплей, на котором можно увидеть заставки Genshin Impact.

Несмотря на то, что ПК ненастоящий, это замечательное произведение своеобразного искусства. Поиск в YouTube дает понять, что это не первая попытка создать по крайней мере картонный корпус ПК, но, пожалуй, наиболее привлекательная. Джови Моралес из Tom’s Hardware заметил, что автор видео забыл нанести на процессор термопасту. Впрочем, почти наверняка, чип не перегреется.