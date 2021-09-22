



Проблемы преследуют компанию Activision Blizzard одна за другой. Напомним, в июле штат Калифорния подал в суд на Activision Blizzard за создание культуры «постоянных сексуальных домогательств». Вскоре после этого сотрудники Blizzard устроили забастовку, которая привлекла внимание всей страны. Уже в этом месяце на компанию снова подали в суд. На этот раз Кампания по организации цифровых сотрудников (Campaign to Organize Digital Employees или CODE-CWA) обвинила Activision Blizzard в недобросовестной трудовой политике. А теперь стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США также имеет вопросы к Activision Blizzard.

Ведомство инициировало расследование в отношении компании и её генерального директора Бобби Котика в связи записями, касающимися трудовых отношений, соглашений об увольнении и общения между руководителями высшего звена. Комиссия расследует, своевременно ли Activision Blizzard раскрывала инвесторам информацию о притеснениях и дискриминационных исках.

Компания опубликовала пресс-релиз, в котором говорится, что она сотрудничает с регулирующими органами и властями. Генеральный директор Activision Бобби Котик заявил следующее:

«Мы глубоко привержены тому, чтобы Activision Blizzard стала одним из лучших и самых инклюзивных мест для работы. В нашей компании нет места для дискриминации, преследований или неравного обращения любого рода. В то время как мы продолжаем добросовестно работать с регулирующими органами для решения и урегулирования прошлых проблем на рабочем месте, мы также продолжаем продвигаться вперёд с нашими собственными инициативами, чтобы гарантировать, что мы являемся самым лучшим местом для работы. Мы по-прежнему стремимся решать все проблемы на рабочем месте прямо и быстро».

Вместе с тем, на фоне всех этих исков, расследований и скандалов, компанию Blizzard покинула главный юрисконсульт Клэр Харт. Она проработала в компании немногим более 3 лет. Помимо Blizzard, она также занималась ведением юридических вопросов и для Activision. Как заявила Клэр Харт, «эти 3 года были полны неожиданных поворотов», и для неё было честью работать с компанией. Это уже не первое увольнение ключевых сотрудников из Blizzard после появления первых сведений об исках в отношении Activision Blizzard. В частности, компанию покинул уже бывший её президент Джей Аллен Брэк, чтобы «воспользоваться иными карьерными возможностями».

Источник: The Verge