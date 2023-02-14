Компоненты iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ стоят $454 (при розничной цене от $1099) – Counterpoint

Цена новейшего iPhone 14 Pro Max начинается с $1099, но компании Apple его производство обходится существенно дешевле. Согласно последнему анализу спецификации материалов Counterpoint, версия iPhone 14 Pro Max mmWave с хранилищем ёмкостью 128 ГБ обходится Apple в $474, а версия с поддержкой диапазона до 6 ГГц – $454. Среднее значение составляет $464, что на 3,7% превышает стоимость материалов прошлогодней модели iPhone 13 Pro Max. Примечательно, что Apple не увеличивала рекомендованную розничную цену iPhone 14 Pro Max по сравнению с предыдущей моделью.

По данным Counterpoint, дисплей, процессор и камера телефона имеют большую долю в спецификации материалов, чем годом ранее. Дисплей Pro Max текущего поколения отличается более высокой пиковой яркостью в режимах HDR и на открытом воздухе. Новинка также поддерживает always-on display. Всё это увеличивает общую стоимость дисплея.

Процессор A16 Bionic основан на более передовом 4-нм производственном процессе. По оценкам Counterpoint, новый процессор стоит на $11дороже по сравнению с A15 Bionic. Точно так же новая 48-мегапиксельная камера Sony имеет большую площадь сенсора и улучшенную систему стабилизации. В целом, новые компоненты камеры добавляют примерно $6,30 к общей стоимости iPhone 14 Pro Max.

В то же время стоимость некоторых компонентов удалось снизить. Например, цены на специальное сотовое оборудование снижались из года в год по мере того, как технология 5G становилась все более распространенной.

С учётом данных Counterpoint, стоимость материалов составляет около 42% от общей розничной цены iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ. Однако нельзя оценивать стоимость устройство лишь на основании суммы цен его компонентов и материалов. Есть немало других расходов, которые влияют на стоимость готового устройства, включая исследования и разработки, доставку, маркетинг и др.

Источник: techspot