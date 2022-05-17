Королевскую битву Fall Guys сделают бесплатной и выпустят на ПК, Nintendo Switch, Xbox и PS5

Игра Fall Guys: Ultimate Knockout, которая стала хитом на PlayStation и Steam после выхода в 2020 году, становится бесплатной и действительно кроссплатформенной. Прохождение полосы препятствий в компании неуклюжих человечков станет доступным сразу на нескольких консолях. А владельцы ПК получат версию от Epic Games, которая приобрела разработчика Mediatoniс.

Помогаем Поможем собрать средства на тепловизоры для спасателей Николаевской и Харьковской областей

Теперь издатель заявляет, что 21 июня Fall Guys: Ultimate Knockout будет доступна бесплатно на Nintendo Switch, Xbox и PS5, получив целый ряд обновлений, в том числе и редактор уровней.

Дополнительно подписчики Xbox Game Pass получат бесплатные скины, а уже купившие игру пользователи получат набор Legacy Pack, включающий три костюма, титул, именную табличку и доступ к премиальному сезонному абонементу.

Epic Games открыла предварительную регистрацию для ПК, где пользователи смогут получить дополнительные награды. Их будут выдавать за каждых новых 500 тыс. пользователей. Самая большая награда – за 2,5 млн зарегистрированных игроков.

Что касается Steam-версии – она останется у купивших игру, но им предложат перейти на Epic Games.



Разработчики считают, что переход на бесплатную модель может вернуть былую популярность игре. На пике онлайн был больше 172 тыс. одновременных игроков в Steam, а сейчас – только около 7 тыс.