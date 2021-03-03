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Epic Games приобрела геймстудию Mediatonic, разработавшую популярную игру Fall Guys

Epic Games приобрела геймстудию Mediatonic, разработавшую популярную игру Fall Guys

Epic Games приобрела геймстудию Mediatonic, разработавшую популярную игру Fall Guys


Компания Epic Games официально объявила о покупке Tonic Games Group, в состав которой входят геймстудии Mediatonic и Fortitude Games, а также издатель Irregular Corporation. Самым важным активом в этом приобретении выступает студия Mediatonic, разработавшая хитовую игру Fall Guys: Ultimate Knockout.

Представители Epic Games заверили, что не собираются вносить радикальные изменения в привычный геймплей Fall Guys и продолжат инвестировать средства в развитие игры. В свою очередь в Mediatonic заявили, что собираются привнести в свою игру некоторые возможности Fortnite и Rocket League, включая систему аккаунтов, кроссплей, режимы отряд-на-отряд и др.

Игра останется в продаже в цифровых магазинах PlayStation и Steam (и наверняка появится в Epic Games Store), а также в ближайшем будущем выйдет на платформах Xbox и Nintendo Switch.

Отметим, что анонс произошел в тот же день, когда игра Fall Guys получила пять номинаций в игровой премии BAFTA Games Awards 2021.

Источник: Epic Games, Mediatonic

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