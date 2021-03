Epic Games приобрела геймстудию Mediatonic, разработавшую популярную игру Fall Guys

Компания Epic Games официально объявила о покупке Tonic Games Group, в состав которой входят геймстудии Mediatonic и Fortitude Games, а также издатель Irregular Corporation. Самым важным активом в этом приобретении выступает студия Mediatonic, разработавшая хитовую игру Fall Guys: Ultimate Knockout.

Our Crown Rank just went WAY up. Tonic Games Group, the makers of @FallGuysGame are joining the Epic Games Family! Together with @mediatonic we will continue to invest in Fall Guys… and the metaverse. https://t.co/hsqNttcvh1

— Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 2, 2021