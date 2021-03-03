Epic Games приобрела геймстудию Mediatonic, разработавшую популярную игру Fall Guys

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Компания Epic Games официально объявила о покупке Tonic Games Group, в состав которой входят геймстудии Mediatonic и Fortitude Games, а также издатель Irregular Corporation. Самым важным активом в этом приобретении выступает студия Mediatonic, разработавшая хитовую игру Fall Guys: Ultimate Knockout.

Our Crown Rank just went WAY up. Tonic Games Group, the makers of @FallGuysGame are joining the Epic Games Family! Together with @mediatonic we will continue to invest in Fall Guys… and the metaverse. https://t.co/hsqNttcvh1 — Epic Games Newsroom (@EpicNewsroom) March 2, 2021

Представители Epic Games заверили, что не собираются вносить радикальные изменения в привычный геймплей Fall Guys и продолжат инвестировать средства в развитие игры. В свою очередь в Mediatonic заявили, что собираются привнести в свою игру некоторые возможности Fortnite и Rocket League, включая систему аккаунтов, кроссплей, режимы отряд-на-отряд и др.

Игра останется в продаже в цифровых магазинах PlayStation и Steam (и наверняка появится в Epic Games Store), а также в ближайшем будущем выйдет на платформах Xbox и Nintendo Switch.

Отметим, что анонс произошел в тот же день, когда игра Fall Guys получила пять номинаций в игровой премии BAFTA Games Awards 2021.

Источник: Epic Games, Mediatonic