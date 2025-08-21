"Кровавая Луна" 7 сентября — когда можно увидеть полное или частичное затмение

В ночь с 7 на 8 сентября наша планета будет проходить между Солнцем и полной Луной во втором и последнем в этом году полном лунном затмении.

Явление продлится в течение 5 часов и достигнет пика во время 82-минутной фазы, когда тень от Земли накроет ближнюю сторону Луны, образовав красноватую темноту, которая получила название «кровавая Луна». Лучше всего явление будет видно в странах Азии и на территории Западной Австралии, где за ним смогут наблюдать около 6 млрд человек.

По меньшей мере часть затмения смогут наблюдать жители стран Европы и африканского континента. Явление полностью завершится где-то около 21:00. Бесплатную прямую трансляцию этого события, организует итальянский проект Virtual Telescope Project, она запланирована на 7 сентября. Трансляция начнется в 17:45, вскоре после восхождения Луны в Италии.

Согласно Time and Date, Луна взойдет в условиях частичного затмения и достигнет полной фазы примерно через 45 минут. Полную трансляцию можно посмотреть на официальной странице проекта Virtual Telescope на YouTube.

Полные лунные затмения всегда происходят когда полная Луна, Земля и Солнце выстраиваются в один ряд. Когда они идеально выстраиваются, самая внутренняя и темная часть земной тени — умбра — падает на видимую поверхность Луны, затмевая солнечный свет. В этот момент Луна выглядит красной, из-за явления, которое называется релеевским рассеянием, когда частицы в атмосфере Земли рассеивают преимущественно световые волны различной длины.

По мере того, как падающий солнечный свет огибает Землю, атмосферные частицы рассеивают коротковолновой синий свет, одновременно пропуская длинноволновой красный свет, падающий на поверхность Луны. Из-за этого Луна кажется красной.

Через 2 недели после лунного затмения, 21 сентября ожидается частичное солнечное затмение. Его можно будет наблюдать в некоторых районах Новой Зеландии, Австралии и Антарктиды. Во время пика Луна закроет до 80% солнечного диска. На нескольких островах Тихого океана, включая Фиджи, Тонга и Самоа, затмение будет менее продолжительным: будет закрыто менее 30% солнечного диска.

Источник: LiveScience