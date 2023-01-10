Криптобиржа Coinbase сокращает 950 сотрудников, ранее уволив еще 1160 – руководство винит в кризисе крах FTX

Криптовалютная биржа Coinbase сделала объявление о массовых увольнениях. В электронном письме сотрудникам во вторник генеральный директор Брейн Армстронг сказал, что компания уволит 950 сотрудников, поскольку она пытается пережить спады на рынке криптовалют. Электронное письмо было обнародовано в блоге Coinbase.

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Армстронг назвал «последствия действий недобросовестных участников отрасли» одной из причин, заставивших Coinbase пойти на сокращение расходов. По его словам, увольнения являются частью плана по сокращению операционных расходов Coinbase на 25% за квартал.

«Хотя расставание с нашими коллегами всегда болезненно, у нас не было возможности в достаточной мере сократить наши расходы без изменения численности персонала», — написал Армстронг в своем меморандуме. Сотрудники в США получат базовую заработную плату минимум за 14 недель плюс по две недели за каждый год, проведенные в компании.

Это второй крупный раунд сокращения рабочих мест Coinbase после увольнения 18% персонала (1100 сотрудников) в июне прошлого года. В ноябре дополнительно было сокращено еще 60 рабочих мест.

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«Крах FTX и вызванное им заражение нанесли серьезный удар по отрасли», — сказал Армстронг. «Возможно, мы еще не видели этого в последний раз — различные компании будут подвергаться усиленному контролю, чтобы убедиться, что они следуют правилам… В долгосрочной перспективе это хорошо. Но в краткосрочной перспективе на рынке все еще много опасений».

Увольнения Coinbase происходят на фоне глобального спада на рынке криптовалют. Акции Coinbase неуклонно падали в цене с момента выхода на биржу в апреле 2021 года. Сейчас они торгуются менее чем за $40 (максимум составлял $340).

В 2022 году положение многих технологических компаний ухудшилось из-за COVID, российского вторжения в Украину, противостояния Китая и США и ряда других причин. Во второй половине года Meta, Amazon, Twitter, Tesla, Microsoft и ряд других компаний существенно сократили количество персонала. На криптовалютном рынке помимо перечисленных факторов влияние оказал крах FTX и ряда других компаний, а также общая утрата интереса инвесторов к криптовалютам, выразившаяся в падении курса биткоина и других активов.

Источник: The Verge