"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили возможность блокировать спам-номера — с тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell заблокировали в общей сложности 59 071 номер.
Критерии блокировки
В постановлении Кабмина спам-звонки определяют как звонки рекламного характера — когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.
После обращения пользователя оператор проверит номер и заблокирует, если он соответствует как минимум двум критериям из перечня:
- вызовы осуществляют без коммуникации;
- средняя продолжительность звонков — менее 60 секунд;
- более 50% звонков — на разные номера;
- на номер невозможно перезвонить;
- во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
- жалобы от абонентов;
- количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, на номер — менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;
- номер только для звонков, а не для SMS или интернета.
Как подать заявление на блокировку?
Для блокировки спама предусмотрены три способа: обратиться напрямую к оператору или НКЭК или отправить жалобу на горячую линию Правительства.
- Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
- Киевстар — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге.
- Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
- Горячая линия Правительства — 1545.
- Отправить заявление в НКЭК через форму на сайте.
Напомним, что со вчерашнего дня украинские операторы запустили пилотную сеть 5G во Львове со скоростью передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: