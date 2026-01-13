"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили возможность блокировать спам-номера — с тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell заблокировали в общей сложности 59 071 номер.

Критерии блокировки

В постановлении Кабмина спам-звонки определяют как звонки рекламного характера — когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

После обращения пользователя оператор проверит номер и заблокирует, если он соответствует как минимум двум критериям из перечня:

вызовы осуществляют без коммуникации;

средняя продолжительность звонков — менее 60 секунд;

более 50% звонков — на разные номера;

на номер невозможно перезвонить;

во время вызова воспроизводится записанное сообщение;

жалобы от абонентов;

количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, на номер — менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;

номер только для звонков, а не для SMS или интернета.

Как подать заявление на блокировку?

Для блокировки спама предусмотрены три способа: обратиться напрямую к оператору или НКЭК или отправить жалобу на горячую линию Правительства.

Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.

Киевстар — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге.

Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.

Горячая линия Правительства — 1545.

Отправить заявление в НКЭК через форму на сайте.

Напомним, что со вчерашнего дня украинские операторы запустили пилотную сеть 5G во Львове со скоростью передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта.