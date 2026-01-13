Новости Украина 13.01.2026 comment views icon

"Киевстар", Vodafone и lifecell заблокировали 60 000 номеров после жалоб украинцев на спам

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували 60 000 номерів через скарги українців на спам

Со 2 октября 2025 года украинские операторы мобильной связи получили возможность блокировать спам-номера — с тех пор «Киевстар», Vodafone и lifecell заблокировали в общей сложности 59 071 номер.

Критерии блокировки

В постановлении Кабмина спам-звонки определяют как звонки рекламного характера — когда компания звонит без предварительного согласия пользователя и рекламирует товар или услугу.

После обращения пользователя оператор проверит номер и заблокирует, если он соответствует как минимум двум критериям из перечня:

  • вызовы осуществляют без коммуникации;
  • средняя продолжительность звонков — менее 60 секунд;
  • более 50% звонков — на разные номера;
  • на номер невозможно перезвонить;
  • во время вызова воспроизводится записанное сообщение;
  • жалобы от абонентов;
  • количество входящих звонков, которые не завершаются разговором, на номер — менее 5% от входящих и исходящих вызовов этого номера;
  • номер только для звонков, а не для SMS или интернета.

Как подать заявление на блокировку?

Для блокировки спама предусмотрены три способа: обратиться напрямую к оператору или НКЭК или отправить жалобу на горячую линию Правительства.

  • Vodafone — в приложении или по номеру: 111 или 0 800 400 111 в Украине, +38 050 400 111 в роуминге.
  • Киевстар — в приложении или по номеру: 466 или 0 800 300 466 в Украине, 105466# в роуминге.
  • Lifecell — в приложении или по номеру: 5433 или 0 800 20 5433 в Украине, +38 063 5433 111 в роуминге.
  • Горячая линия Правительства — 1545.
  • Отправить заявление в НКЭК через форму на сайте.

Напомним, что со вчерашнего дня украинские операторы запустили пилотную сеть 5G во Львове со скоростью передачи данных около 500 Мбит/с на одного абонента. В настоящее время в городе установлено более 20 базовых станций нового стандарта.

lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа

Популярные новости

arrow left
arrow right
Журналист приобрел новую eSIM от "Киевстар" с данными прошлой владелицы и подписками на "СВО" в Telegram
Шон Пенн снялся в украинском фильме за гонорар в $1
Национальный чекап: украинцы 40+ получат 2000 грн на проверку здоровья — программа стартует 1 января
Киевстар активировал спутниковый интернет Starlink на iPhone
В Украине утвердили День программиста как профессиональный праздник — Кабмин согласовал новую дату
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 декабря: доставка по Украине обойдется на ₴10-20 дороже
На 7 млн меньше: Forbes Ukraine посчитал, сколько на самом деле украинцев
OLX на минималках: monobank запустил сервис "monoбазар" для продажи б/у вещей
lifecell ввел лимиты на входящие звонки за неуплату тарифа
Опендатабот: ФЛП по ІТ в Украине "живут" в среднем 4 года
"Нова пошта" обработала рекордные 2,4 млн посылок за сутки накануне Рождества, в топе — доставка одежды, товаров для дома и косметики
Воздушная тревога по-новому: теперь по всей Украине действует "порайонное" оповещение, а передача сигнала сокращена до 8-15 секунд
Роуминг как дома: с 1 января украинцы в ЕС получат мобильную связь без доплат
Каждый третий пользователь "Дії" подал заявку на "Зимнюю тысячу"
Клиент-рекордсмен Rozetka собрал 600 товаров в один чек на Черную пятницу, а самый дорогой — стоил ₴139 999
Копия OLX от monobank собрала 230 тыс. пользователей за сутки: продано товаров на ₴3,5 млн, а на "торгах" сэкономили ₴165 тыс.
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
Ставки на войну: карту боевых действий DeepState без разрешения запустили на букмекерские сайты
"Дія" по ошибке открыла ФЛП на украинку, с нее требуют ₴45 000 налогов — решение суда
Киевстар запустил спутниковую связь Starlink по всей Украине
"Укрзалізниця" запускает в поездах платный Wi-Fi на Starlink
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить