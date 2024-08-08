Кит Харингтон о сериале «Дом дракона»: «Не смотрел и вряд ли когда-нибудь посмотрю»

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Кит Харингтон, который сыграл Джона Сноу в сериале «Игра престолов» заявил, что не смотрел «Дом дракона» и не планирует этого делать в будущем.

«Я не могу уже это смотреть», — сказал Харингтон в интервью Associated Press (через Games Radar). «Думаю, я просто провел в той Вселенной слишком много времени».

Актер добавил, что слышал хорошие отзывы о сериале «Дом дракона», однако несмотря на это не желает возвращаться к истории — «Игру престолов» он тоже не планирует пересматривать в ближайшие несколько лет.

Харингтон — не единственная звезда «Игры престолов», которая избегает «Дома дракона». Ранее Эмилия Кларк, известная по роли Дейнерис, говорила, что так и не смогла заставить себя посмотреть приквел.

«Я просто не могу этого сделать. Это так странно и так похоже на встречу выпускников. Я этого избегаю».

Что касается Харингтона, то сейчас он хочет отойти от своего образа из «Игры престолов» и сосредоточиться на альтернативных персонажах, в частности том, которого играет в сериале «Индустрия».

«Дом дракона» — это приквел хитовой «Игры престолов», основанный на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь». Сюжет показывает борьбу зеленых и черных Таргариенов за трон — события, происходящие за 200 лет до событий «Игры престолов».

На данный момент вышли все восемь эпизодов второго сезона (доступны в украинской озвучке на Megogo), однако финал не слишком впечатлил поклонников — несмотря на то, что эпизод привлек рекордные для сезона 8,9 млн зрителей, его оценки стали самыми низкими для шоу. Критиковали среди прочего большое количество затянутых диалогов и интриг вместе с отсутствием долгожданной морской битвы.

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Сейчас «Дом дракона» официально продлен на третий сезон — его производство стартует в 2025 году, одна сама история завершится на четвертом.

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