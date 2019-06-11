«Ланет» совместно с lifecell запустил конвергентные тарифы, объединяющие домашний интернет и мобильную связь

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Украинский интернет-провайдер «Ланет» запустил новую услугу, которая объединяет широкополосный домашний интернет и мобильную связь от lifecell. Копию лицензии на мобильную связь диджитал-оператор предоставил Сети Ланет в конце прошлого года. Сейчас линейка тарифов доступна для подключения в Киеве и предусматривает как пользование домашним и мобильным интернетом, так и голосовую связь.

Новые комплексные тарифные планы позволяют пользоваться домашним Интернетом и мобильным Интернетом в любом месте в зоне покрытия мобильного оператора. Также можно выбрать тарифы, которые дополнительно включают услуги голосовой связи (звонки в сети lifecell и других операторов, SMS). Мобильный трафик составляет 6-10 ГБ в зависимости от выбранного тарифа. Трафик с Facebook, Viber, WhatsApp, Skype и Telegram для планшетов и смартфонов или с мобильных и веб-версий сайтов социальных сетей, сайта lanet.ua и приложений lifecell — бесплатный.

В частности, тариф «Неон» предусматривает доступ к фиксированной сети Интернет на скорости 100 Мбит/с и 6 ГБ мобильного трафика. Стоимость пользования услугой составляет 199 грн/4 недели.

Тариф «Аргон» предусматривает доступ к фиксированному Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2000 ГБ, после чего скорость составит 350 Мбит/с. Мобильный трафик 10 ГБ. Стоимость пользования услугой составляет 249 грн/4 недели.

Тариф «Криптон+» предусматривает доступ к фиксированному Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2500 ГБ, после чего скорость составит 400 Мбит/с. Тариф включает мобильный трафик 7 ГБ, 100 SMS и 1000 минут для звонков на любые номера в пределах Украины. Стоимость пользования услугой составляет 279 грн/4 недели.

Тариф «Ксенон+» предусматривает доступ к Интернету на скорости 1000 Мбит/с до исчерпания 2500 ГБ, после чего скорость составит 400 Мбит/с. Тариф включает мобильный трафик 7 ГБ, 100 SMS, безлимит на звонки в сети lifecell и 100 минут на звонки на номера других операторов в пределах Украины. Стоимость пользования услугой составляет 279 грн/4 недели.

Подключение комплексного тарифа бесплатное. Действующим абонентам «Ланет» для смены тарифного плана предлагают обратиться в центр обслуживания абонентов провайдера, чтобы получить SIM-карту с новым номером lifecell. Новые абоненты получат SIM-карту от сотрудника монтажной службы «Ланет» при подключении домашнего интернета.

Напомним, что по данным французской компании nPerf, которая специализируется на измерении скорости и качества доступа к сети интернет, по скорости и качеству доступа к сети, лидируют «Ланет», «Триолан» и «O3».

Источник: Ланет