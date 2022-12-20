Lenovo оснастила ноутбуки IdeaPad Pro и Slim новейшими процессорами Intel и AMD, а также видеокартами NVIDIA

Компания Lenovo решила обновить модельный ряд ноутбуков не дожидаясь выставки CES 2023, которая пройдет с 5 по 8 января. По этой причине указания на новые, еще не представленные чипы Intel, AMD и NVIDIA для портативніх устройств довольно общие, но можно осторожно догадіваться, о каких процессорах идет речь.

Из множества устройств, анонсированных Lenovo сегодня, наиболее распространенными станут недорогие ноутбуки IdeaPad Pro 5 и 5i. Лэптопы с экранами 14” и 16” первоначально выйдут исключительно на платформе интел Intel с процессорами следующего поколения Core i5 и i7. У покупателей 14-дюймовой модели будет выбор разрешений дисплея дисплея с разрешением 2,2k или 2,8k с частотой обновления 120 Гц, в то время как 16-дюймовые ноутбуки получат только 2,5K 120 Гц.

Lenovo добавляет, что вы можете ожидать повышения производительности благодаря улучшенным тепловым характеристикам, что обеспечивает более прохладный и тихий режим работы. Панель сенсорного ввода в новых ноутбуках увеличится на 25%, они получат новую ИК-камеру с разрешением FHD и датчиком расстояния. Вариант на 16” получит слот расширения SSD.

В линейке IdeaPad Slim будет доступен ноутбук Slim 5i с экраном 16” 60 Гц на платформе Intel, а также Slim 5 с процессорами, предположительно, AMD Ryzen 3 7330U, Ryzen 5 7530U или Ryzen 7 7730U. Новые модели уже традиционно получат фирменный физический затвор веьб-камеры, улучшающий конфиденциальность Расширится цветовая гамма ноутбуков – они будут выпускаться в фиолетовом, облачно-сером и бездонно-синем цветах.

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Перечисленные модели появятся на различных рынках весной 2023 года. Цена 16-дюймовых IdeaPad Pro 5i стартует с $1500, модель Slim 5 (AMD) будет стоить от $650, а Slim 5i (Intel) – от $750.

Источник: Engadget