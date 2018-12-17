Lenovo Z5s получит дисплей, занимающий 92,6% лицевой панели, и специальную версию Ferrari Edition с 12 ГБ ОЗУ

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Сразу несколько утечек позволили ознакомиться с техническими характеристиками и дизайном готовящегося к выпуску смартфона Lenovo Z5s. Согласно имеющимся данным, эта модель получила дисплей с небольшим каплеобразным вырезом. При этом экран занимает 92,6% поверхности лицевой панели. Дисплей на базе технологии IPS LCD имеет диагональ 6,3 дюйма и поддерживает разрешение Full HD+ 2240×1080 точек.

Устройство оснащено 8-ядерной системой-на-чипе Qualcomm Snapdragon 710, работающей на частоте 1,7 ГГц и оперативной памятью объёмом 6 ГБ. Кроме того, ходят слухи о возможности выпуска топовой модификации Lenovo Z5s Ferrari SuperFast Edition. Она, якобы, получит процессор Snapdragon 845, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Тем самым эта модель станет рекордсменом по объёму оперативной памяти среди нынешних Android-смартфонов. На текущий момент максимально производители предлагают 10 ГБ ОЗУ.

Дополнительно сообщается о наличии тройного модуля основной камеры на задней панели. Она содержит сенсоры с разрешением 13, 5 и 2 Мп. Для автопортретов предназначена одиночная 8-мегапиксельная камера. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Ёмкость батареи составляет 3210 мАч, поддерживается технология быстрой зарядки Quick Charge. Устройство работает под управление прошивки ZUI 10 на базе Android Pie.

Смартфон Lenovo Z5s поступит в продажу в стеклянном корпусе в трёх версиях градиентной раскраски: Coral Orange, Quite Blue и Starry Night. Ориентировочная цена пока не уточняется. Презентация новинки запланирована на 18 декабря.

Источник: gizmochina 1, 2, 3